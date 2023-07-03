Nezir Korkmaz'ın sergisi Bodrum'da sanatseverlerle buluştu

Yayınlanma: 03.07.2023 - 10:08

Güncelleme: 03.07.2023 - 10:12

Belçika Kraliyet Akademisi tarafından altın madalyalı sanatçı unvanı bulunan Nezir Korkmaz'ın sergisi Bodrum Göltürkbükü Touch Sanat Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

İnci Aytaç'ın ev sahipliğinde açılışı gerçekleşen serginin açılış kokteyline onur konuğu Devrim Erbil yanı sıra Yasemen Latife Ayvaz, Seval Koşal gibi sanat camiasından önemli isimler katıldı. Nezir Korkmaz'ın Paris'ten gelen 30 eserinin yer aldığı sergi Touch Sanat Galeri'de 5 Temmuz'a kadar devam edecek.

Sanat camiasında "Dahi ressam" olarak tanınan ve Nezir Korkmaz; “Konuşmaya başlamadan çizmeye başladım” diyerek resme olan ilgisinin çok küçük yaşlarda başladığını anlattı. İlk sergisini 16 yaşında henüz lisedeyken açan ve 18 yaşında felsefesinin ve sanat serüveninin başyapıtlarından biri olarak bilinen “Yolcular” tablosunun Belçika Kraliyet Akademisi tarafından altın madalya alan Korkmaz, “Önceleri kazma kürekti şimdi ise bilgisayarlar, telefonlar, uzay mekikleri” diyerek resimlerinin konusunu genel olarak teknolojinin hayatımızdaki yerini ele aldığını ifade etti.