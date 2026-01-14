Nilüfer Açıkalın’dan 'Delice': Akıl, delilik ve hakikatin kesişimi

Yazar Nilüfer Açıkalın’ın yeni romanı “Delice”, edebiyat okurunu hem bireysel hem toplumsal düzeyde içsel bir hesaplaşmaya davet ediyor. İthaki Yayınları tarafından yayımlanan bu eser, insan zihninin sınırlarında dolaşan düşünce ve duygularla örülü bir anlatı sunuyor

“Delice”, isimleri Çakır ve Edip olan iki karakter üzerinden akıl ile delilik, akıl hastanesi mekânı üzerinden de hakikat arayışını merkeze koyuyor. Zamanı kendi kavrayışlarına göre bükebilen Çakır ile duvarlara melekler çizen bir ressam olan Edip’in bir araya geldiği bu mekân, okuru insanın zihinsel ve duygusal labirentlerine sürükleyen güçlü bir atmosfer yaratıyor. Delilik burada bir teşhis değil, bir ihtimal olarak okunurken; suskun kalan aklın çığlığı metnin odak noktasını oluşturuyor.

NİLÜFER AÇIKALIN KİMDİR?

İstanbul'da doğdu. MSÜ Devlet Konservatuarı'nı bitirdi. Sinema filmlerinde ve Tv dizilerinde oyunculuk yaptı, gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı. Yayınevimiz tarafından kısa bir süre sonra yayımlanacak kitapları şunlar; Aylakçı, Bıçak Sırtı, Çocuk Oyuncağı Değil, Saklı Safran.