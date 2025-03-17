Nisan Ayında Kültür ve Sanat Buluşmaları: Etkinliklerle Dolu Bir Ay!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 11:03

Güncelleme: 17.03.2025 - 11:03

Baharın gelişiyle birlikte kültür ve sanat sahneleri yeniden canlanıyor! İstanbul ve Ankara, nisan ayı boyunca tiyatrodan müziğe, sergilerden edebiyat etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede sanatseverleri ağırlıyor. Dünya çapında sanatçıların sahne alacağı konserlerden edebiyatla harmanlanan dinletilere, çocuklara özel gösterilerden göz kamaştıran sergilere kadar her zevke hitap eden etkinliklerle sanat dolu bir ay başlıyor. Şehrin ritmini sanatla yakalamak isteyenler için nisan, kaçırılmayacak etkinliklerle dolup taşıyor.

İş Sanat, 17 Nisan’da klasik müziğin en büyük yaylı dörtlülerinden CHAARTS Chamber Artists’i ağırlıyor. "American Beauty" konserinde Vanessa Maria Looss, Axel Herrig ve David Castro-Balbi’nin solistliğinde George Gershwin ve Astor Piazzolla’nın unutulmaz eserleri seslendirilecek. 24 Nisan’da ise sınırları zorlayan The Tiger Lillies, punk, opera, vodvil ve çingene müziğini harmanlayan eşsiz sahne performanslarıyla izleyici karşısına çıkacak. 22 Nisan’da edebiyat ve müziğin iç içe geçtiği özel etkinlikte, Aziz Nesin’in "Bar Fedaisi" adlı hikâyeleri sahnede ses bulacak. Çocuklar içinse 12 ve 13 Nisan’da sahnelenecek "Pat Pat Patara" oyunu, küçük izleyicileri tarihi bir keşfe çıkaracak. Genç yeteneklere sahne şansı sunan "Parlayan Yıldızlar" konser serisi ise 14 ve 28 Nisan’da sezonun son performanslarıyla sanatseverleri bekliyor.

Zorlu PSM’de tiyatro ve müzik rüzgârı esmeye devam ediyor. 2-3-16-17 Nisan’da Eugène Ionesco’nun absürd tiyatro klasiği "Kel Diva", 2-3-24 Nisan’da ise Afife Jale’nin sahneye çıkma mücadelesini anlatan "Afife" izleyiciyle buluşacak. 3 Nisan’da Anadolu ezgileriyle Muhlis Berberoğlu sahne alırken, 4-5 Nisan’da Ata Demirer’in eğlence ve müziği buluşturduğu gösterisi izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak. 25 Nisan’da Pink Floyd’un şarkıları ışık gösterileriyle buluşurken, 26 Nisan’da Melike Şahin’in Anadolu pop ve modern müziği harmanlayan performansı sahne alacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ise illüstrasyon atölyeleri, "Papagenolar Çocuk Operası" ve "1923" tiyatro oyunu gibi özel etkinlikler çocukları bekliyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu da güçlü yapımlarıyla dikkat çekiyor. Lars Von Trier’in çarpıcı eseri "Dogville", Emre Basalak’ın yönetmenliğinde, toplumsal vicdanı sorgulayan bir hikâye ile izleyicileri sarsacak. "Holden’in Külkedileri" ise bireyin içsel çatışmalarını, kuklalaşan bedenlerin ve sembolik anlatımların gücüyle sahneye taşıyacak.

Sanatseverler için bahar, sanat galerilerinde de dolu dolu geçiyor. BüroSarıgedik, "Solukdaş" sergisiyle göç ve toplumsal sınırları irdeleyen eserler sunarken, Galeri 77 "Göçebe Yalnızlık" ile modern bireyin varoluşsal sancılarına odaklanıyor. Güngör Taner’in soyut sanatı "NOBLESSE" sergisinde, EVİN Galeri’de düzenlenen "EVİN’Salon" ise geleneksel ve yenilikçi sanat yaklaşımlarını bir araya getiriyor. Pilot Galeri’nin "Yerçekimli Karanfil" sergisi, sanatçılar arası ilham alışverişini gözler önüne sererken, Yapı Kredi Galeri’deki "Yeryüzü Halleri" sergisi insan ve doğa ilişkisini ele alıyor.

Nisan ayı boyunca İstanbul ve Ankara, sanatın her dalında dopdolu bir programa ev sahipliği yapıyor. Tiyatrodan müziğe, edebiyattan sergilere kadar uzanan bu geniş etkinlik yelpazesiyle sanatseverler, baharı sanat dolu anlarla karşılayacak. Kültür ve sanatla iç içe geçecek bu özel ayı kaçırmayın!