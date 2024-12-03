Nora(Bir Bebek Evi) oyununun galası ünlü isimleri bir araya getirdi

Yayınlanma: 03.12.2024 - 12:55

Güncelleme: 03.12.2024 - 12:56

Ödüllü tiyatro ve sinema oyuncusu Tuğçe Altuğ’un kurduğu Tiyatro Circa’nın ilk prodüksiyonu “Nora (Bir Bebek Evi)”, seyirciyle buluştu.

Hatice Aslan, Bennu Yıldırımlar, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Emin Alper, Meral Çetinkaya, Özcan Alper, Öner Erkan, Selen Uçer, Çağlar Ertuğrul, Gamze Topuz, Elçin Sangu, Gökçe Eyüboğlu, Bige Önal gibi sanat dünyasından birçok tanınmış ismin katılımıyla gerçekleşen gecede oyun, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Henrik Ibsen’in tiyatro tarihine damgasını vuran kült metninin yalın, evrensel ve güncel bir uyarlamayla yeniden sahneye taşındığı oyunda, kadın ve erkeğin geleneksel rolleri sorgulanıyor. Oyunda Nora’yı canladıran Tuğçe Altuğ’a, Deniz Celiloğlu, Özlem Öçalmaz, Jak Cem Avnayim, Emrah Özdemir ve Işıl Dayıoğlu eşlik ediyor. Oyunun yönetmenliğini Selin Şenköken üstlenirken, müzikler ise “The Crown” dizisinin beşinci sezonunun müziklerini Martin Phipps ile birlikte yapan Madison Willing’in imzasını taşıyor.





NORA (BİR BEBEK EVİ)'NIN KONUSU NEDİR?

Henrik Ibsen’in 19. yüzyıl başında yazdığı ve orta sınıfa mensup Nora’nın, sahip olduğu aileyi ve toplumsal statüsünü bırakarak kendini aradığı bir yolculuğa çıkmasını anlatan “Nora (Bir Bebek Evi)”, feminist bir metin kabul edilmekle birlikte, Nora’nın hikâyesi üzerinden her bireyin toplumsal baskılara karşı kendini özgürce var edebilme çabasını anlatıyor.

Ibsen’in kadın karakterleri arasında belki de en renklisi, en umut dolusu olan Nora’nın hikâyesi, 145 yıldır hiç eskimezken Tiyatro Circa’nın bu ilk yapımında zamansız bir düzlemde, evrensel bir yerden ele alınıyor.

İyi bir eşe ve iki çocuğa sahip, orta sınıfa mensup bir kadın olan Nora, hayatının iniş ve çıkışları içinde toplumun aile ideallerini sürdürmeye çalışırken ataerkil düzenin katmanları bir bir çözülüp karşısına dikilir. Kendine biçilen pasif rolle yaşamını sürdüremeyeceğini anladığında ise bildiği her şeyi ardında bırakmayı göze alarak bilinmeze doğru yola çıkacaktır.