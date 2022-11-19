'Normalliğin Deliliği' sergisi 18 Aralık'a kadar açık

19 Kasım 2022 Cumartesi, 11:30

Derya Yücel küratörlüğünde 12 Kasım’da KUN Art Space’te izleyiciyle buluşan "Normalliğin Deliliği" sergisi, 18 Aralık’a dek ziyarete açık olacak. KUN Art Space'teki "Normalliğin Deliliği" sergisi, başlığını Arno Gruen'in insandaki yıkıcılık üzerine geliştirdiği kuramından alıyor.

Çınar Eslek, Enes Debran, Gökhan Deniz, Gönül Nuhoğlu, Gül Ilgaz, Hacer Kıroğlu, İsmet Doğan, Kazım Şimşek, Kerim Kılıçarslan, Nejat Satı, Neriman Polat ve Yasin Uysallar'ın resim, heykel, fotoğraf ve video üretimlerinin izlenebileceği sergi; kaygı, sıkıntı, korku, hayal ve imgelem kavramlarının ele alındığı çalışmaları bir araya getiriyor.