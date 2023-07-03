Norveç Ulusal Gençlik Korosu Türkiye'ye geliyor

Yayınlanma: 03.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.07.2023 - 04:29

NUK, 2023 Türkiye turnesi kapsamında 4 Temmuz’da CSO Ada Ankara’da ilk konserini verecek. Konserde, 10’dan fazla farklı dil ve kültürden çağdaş ve caz eserler seslendirilecek. Türkiye’den bestecilerin çoksesli eserlerine repertuvarında yer veren Jazzberry Tunes ise ön grup olarak yer alacak.

NUK; Ankara konserinin ardından İstanbul’da, koro Rezonans’ın ev sahipliğinde 7 Temmuz’da St. Antuan Kilisesi ve 8 Temmuz’da Surp Levon Kilisesi’nde seyircinin karşısına çıkacak. 2021’den bu yana Nina T. Karslen yönetiminde çalışmalarını sürdüren NUK, 2023 yılı Türkiye turnesi kapsamında; Bjorn Andor Drage, Per Norgard ve Marianne Reidarsdatter Eriksen gibi çağdaş Norveçli bestecilerin eserlerinden oluşan programın yanı sıra Edvard Grieg, Henrik Odegaard ve Gjermund Larsen gibi geleneksel bestecilerin Norveç halk müziği örneklerinin yer aldığı seçkiyle sahneye çıkacak.