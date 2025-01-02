Nosferatu filminin konusu ne, oyuncuları kim? Nosferatu filmi ne zaman vizyona girecek?
Nosferatu filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Nosferatu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Nosferatu filminin konusu ne, oyuncuları kim? Nosferatu filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...
Nosferatu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Robert Eggers üstleniyor. Peki, Nosferatu filminin konusu ne? Nosferatu filminin oyuncuları kim?
NOSFERATU FİLMİNİN KONUSU NE?
Nosferatu, 19. yüzyıl Almanya'sında perili bir genç kadın ile onu takip eden ve beraberinde anlatılmaz korku getiren antik Transilvanya vampiri arasındaki takıntının hikayesini konu ediyor. Genç Thomas Hutter, işvereni tarafından Transilvanya'ya uzun bir yolculuğa gönderilir. Burada, kendisinden bir mülk satın almayı tamamlamak için gizemli Kont Orlok'un karanlık kalesine gitmesi gerekmektedir. Ancak Kont Orlok oldukça tuhaf davranmaktadır. Bir noktada şüpheci Thomas, Kont'un sıradan bir insan olmadığını, aksine gecenin tehditkar bir yaratığı olduğunu anlar. Daha da kötüsü, Kont Orlok'un gözü Thomas'ın karısı Ellen'a dikilmiştir ve bu nedenle kısa süre sonra genç kadını şeytani büyüsüne kaptırmak için tüm çantasını ve eşyalarını toplayarak yola çıkar.
NOSFERATU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bill Skarsgård
Emma Corrin
Aaron Taylor-Johnson
Nicholas Hoult
Ralph Ineson
Lily-Rose Depp
Simon McBurney
Paul A Maynard
Stacy Thunes
Willem Dafoe
NOSFERATU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Nosferatu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.
NOSFERATU FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Nosferatu filmi 3 Ocak 2025 tarihinde vizyondaki yerini alacak.
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