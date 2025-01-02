Yayınlanma: 02.01.2025 - 19:22

Güncelleme: 02.01.2025 - 19:22

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit filminin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray oturuyor. Filmin senaristliğini Matt Holloway, Art Marcum üstleniyor. Peki, Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit filminin konusu ne? Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit filminin oyuncuları kim?

GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NE?

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Siyah Giyen Adamlar ne kadar genişlemişlerse kötü adamlar da bir o kadar artmıştır. Evren, herhangi birinin şekline girebilen bir uzaylı istilası ile karşı karşıya kalınca, ödüllü ajan H ile kararlı çaylak M birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren ikili, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir. Yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturduğu, Tommy Lee Jones ve Will Smith'le özdeşleşmiş Men In Black'in spin-off olarak izleyeceğimiz filmin yapımcılığını Laurie MacDonald ve Walker Parkes üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Matt Holloway ve Art Marcum kaleme alıyor.

GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tessa Thompson - Agent M

Chris Hemsworth - Agent H

Liam Neeson - High T

Emma Thompson - Agent O

Kumail Nanjiani - Pawny

Rafe Spall - Agent C

Rebecca Ferguson - Riza

Jess Radomska - Spike-Alien

GLOBAL TEHDİT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.