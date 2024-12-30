Yaralı Yüz filminin konusu ne? Yaralı Yüz filminin oyuncuları kim?

Yaralı Yüz (Scarface) filmi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin konusu ve oyuncuları ise merak edildi. Peki, Yaralı Yüz filminin konusu ne? Yaralı Yüz filminin oyuncuları kim?

Yaralı Yüz filminin konusu ne? Yaralı Yüz filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 10:36

Yaralı Yüz filminin yönetmen koltuğunda Brian De Palma oturuyor. Filmin senaristliğini Oliver Stone üstleniyor. Yaralı Yüz filmi televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Yaralı Yüz filminin konusu ne? Yaralı Yüz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

YARALI YÜZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yaralı Yüz'de, Fidel Castro, Küba’da istenmeyen rejim muhaliflerine Amerika’ya göç etme hakkı tanır. Küba’ya göç edecek olan binlerce insanın içerisinde azılı suçlular ve akıl hastaları da vardır. Bu azılı suçluların en bilinenlerinden Tony Montana da yakın arkadaşı Manny Ribera ile Miami’ye göç eder. Montana kendisini ülkenin uyuşturucu babalarından biri olan Frank Lopez’in kanatlarının altında bulur. Montana’nın ise geldiği yerlerden daha yükseklere ulaşmak yönünde oldukça iddialı ve cesur hedefleri vardır.

YARALI YÜZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Al Pacino - Tony Montana

Michelle Pfeiffer - Elvira Hancock

Steven Bauer - Manny Ribera

Robert Loggia - Frank Lopez

Mary Elizabeth Mastrantonio - Gina Montana

Miriam Colon - Mama Montana

F. Murray Abraham - Omar Suarez

Paul Shenar - Alejandro Sosa

Harris Yulin - Mel Bernstein

Pepe Serna - Angel

Michael P. Moran - Nick

Mark Margolis - Alberto

YARALI YÜZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Yaralı Yüz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.3 olarak belirlendi.


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