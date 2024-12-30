Yaralı Yüz filminin konusu ne? Yaralı Yüz filminin oyuncuları kim?
Yaralı Yüz (Scarface) filmi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin konusu ve oyuncuları ise merak edildi. Peki, Yaralı Yüz filminin konusu ne? Yaralı Yüz filminin oyuncuları kim?
Yaralı Yüz filminin yönetmen koltuğunda Brian De Palma oturuyor. Filmin senaristliğini Oliver Stone üstleniyor. Yaralı Yüz filmi televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Yaralı Yüz filminin konusu ne? Yaralı Yüz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
YARALI YÜZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Yaralı Yüz'de, Fidel Castro, Küba’da istenmeyen rejim muhaliflerine Amerika’ya göç etme hakkı tanır. Küba’ya göç edecek olan binlerce insanın içerisinde azılı suçlular ve akıl hastaları da vardır. Bu azılı suçluların en bilinenlerinden Tony Montana da yakın arkadaşı Manny Ribera ile Miami’ye göç eder. Montana kendisini ülkenin uyuşturucu babalarından biri olan Frank Lopez’in kanatlarının altında bulur. Montana’nın ise geldiği yerlerden daha yükseklere ulaşmak yönünde oldukça iddialı ve cesur hedefleri vardır.
YARALI YÜZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Al Pacino - Tony Montana
Michelle Pfeiffer - Elvira Hancock
Steven Bauer - Manny Ribera
Robert Loggia - Frank Lopez
Mary Elizabeth Mastrantonio - Gina Montana
Miriam Colon - Mama Montana
F. Murray Abraham - Omar Suarez
Paul Shenar - Alejandro Sosa
Harris Yulin - Mel Bernstein
Pepe Serna - Angel
Michael P. Moran - Nick
Mark Margolis - Alberto
YARALI YÜZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Yaralı Yüz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.3 olarak belirlendi.
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