Nurseren Bedirgil Yurtman sergisi açıldı

Ankara Üniversitesi DTCF İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olan, Mazhar Aykut ve Sabri Berkel resim atölyelerinde çalışan Yurtman’ın “Resimlerimle öğrencilerin eğitimine katkı sağlayalım” arzusu doğrultusunda hayata geçirilen sergide farklı tekniklerle üretilmiş eserleri yer alıyor. Gözlerinde ortaya çıkan ve ilerleyici görme kaybına neden olan makula dejenerasyonu hastalığına rağmen resim yapmayı bırakmayan, bu dönemde eserlerini “Makulaya Karşı Nur” imzasını atan sanatçı, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen üretmekten vazgeçmedi. Paris, Ankara, İstanbul, Bodrum, Adana ve Çanakkale’de sergiler açan, karma sergilerde yer alan Yurtman eserlerinde yaşamın izlerini, doğayı, insanı ve umudu özgün bir anlatımla yansıttı.

Kızı Deniz Meriç Yurtman; “Annem çevresini iyi algılayan ve ifade edebilen bir insandı. Muzip ve oyuncuydu; bu özelliği resimlerinin bir kısmına da yansımıştır. Son derecede olumlu ve yapıcı bir yaklaşımı vardı. Hayatı boyunca eğitime önem verdi. Köylere kitap ve kütüphane desteği verirdi. Vefatından kısa süre önce "resimlerimi satıp öğrencilere eğitim desteği vermek istiyorum" deyince bu yola çıktım. Bütün Çocuklar Bizim Derneği (BÇBD) ile üniversite öğrencilerine burs oluştu. Şimdi de annemizin üretme ve paylaşma tutkusunun TEGV ile çocukların eğitimine katkıda bulunarak yeni kuşaklara ulaşacak olmasından gurur duyuyoruz.”