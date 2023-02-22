Nurtaç Özler’in sergisi Krişna’da

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 17:19

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 17:19

Sanatçı serginin temasını şu şekilde ifade ediyor;

İlk nefesimizi aldığımız andan son nefesimizi verdiğimiz ana kadar olan sürece ömür diyoruz ve doğar doğmaz zamanın kanatları üzerinde gidiyoruz gündüz gece. Yani zaman akıp gidiyor. Ancak zaman göreceli bir kavram; insanların yaşadıkları veya karşılaştıkları olaylar zaman algısını hızlandırıyor veya yavaşlatıyor. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan salgın da zamanın hızı ile ilgili algımızı değiştirdi. Kimisi için zaman durdu; hiç farkına varamadılar, kimisi için çok yavaşladı sıkıldılar. Biz sanatçılar ise sanatın iyileştirici gücüne sığınarak üretmeye çalıştık. İşte bu "Enstalasyon & Resim" sergisi de zamanı önceleyen bir anlayışla

"Zamanın Kanatlarında" teması ile izleyicilerle buluşuyor.

Nurtaç Özler, 1944’de İzmir’de doğdu. Öğrenimini Ankara’da, sanat eğitimini 1962’de “TAD” sanat kolunda Refik Epikman ve Lütfü Günay eğitmenliğinde yaptı.1965-1987 yılları arasında TPAO da çalıştı ve emekli oldu. Kurucuları arasında olduğu “Altılar Gurubu” nun (1968-1998) her yıl Ankara ve Anadolu’nun çeşitli kentlerindeki sergilerini düzenledi. Ayrıca üyesi bulunduğu “BRHD. (1970-2016) sergilerine, çeşitli karma ve yarışmalı sergilere katıldı. 1979’da Ankara Sanat Dergisi resim yarışmasında mansiyon, Saküder’in 2015 “Plastik Sanatlar” ödülünü aldı.1966 yılından itibaren gelişmeleri izlemek amacıyla yurt dışında bulundu. 1962-1989 yılları arasında figüratif anlayıştaki çalışmaları,1989’da altı ay Paris’te müze ve sanat galerilerinde incelemelerde bulundu. Bundan sonraki soyut-dışavurumcu, anlayıştaki, kolaj ve karışık teknikteki çalışmaları günümüze kadar gelmiştir. Yurt içi ve dışında çeşitli koleksiyonlarda yapıtları bulunan, sanatçı çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdürmektedir. IAPMA ve Kağıt Sanatçıları Derneği üyesidir.

Sanatçını modelden desen çalışmaları, ölü doğa ve açık hava çalışmaları, uzun yıllar yapıtlarının figüratif anlayışı içersin de yer aldı. Yaptığı ile yetinmeyen ve kendime özgü bir dil oluşturma eğilimi sanatçıyı 1989 yılında altı ay yaşadığı Fransa-Paris’te araştırma ve çalışmaya yöneltti. Orada başladığı kolaj tekniğindeki çalışmalar ile soyut anlatıma yöneldi. Çalışmalarında en renksizden en renkliye giden bir palete sahip olan sanatçı, boya ve malzeme kullanımına göre değişen eserler yarattı.

Örneğin salt doğal boyasız kağıt kullandığı yapıtlarında beyaz, bej, kese kağıdı renklerinin renksizlik içinde renkli yansıması, bunun yanında çok parlak renklerin çarpışması ve kontrastı görülebilir.

Yaşanan bu zor süreç nedeni ile herkes gibi ben de derin bir üzüntü içerisindeyim. Bu üzüntülerin sanat ve bilimle aşılabileceğini inanıyorum.

Her sanatçının maddi veya manevi anlamda bölgedeki dostlarımızın yanında olmak için çaba gösteriyor. Bu bağlamda, sergide satışa sunulan eserlerden elde edilen galeri payı afet bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap Derneği’ne yönlendiriliyor.