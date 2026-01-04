Ocak ayında HBO Max: İlk ve Son, Anatomy of a Fall, Challengers ve daha fazlası...

İLK VE SON - 3. SEZON HBO Max’in fenomen dizisi İlk ve Son'un üçüncü sezonunda başrolleri Bergüzar Korel ve Timuçin Esen üstlenecek. Dizinin üçüncü sezonunda, Güneş ve Serkan adlı karakterlerin toksik aşk hikâyesi merkeze alınacak.

THE PITT - 2. SEZON Pittsburgh’taki yoğun ve kaynak sıkıntısı çeken bir acil serviste görevli deneyimli hekim Dr. Robby Robinavitch, zorlu bir gece vardiyasında aralarına yeni katılan dört genç doktor adayına rehberlik ederken; hem hayat kurtarmaya çalışırlar, hem de mesleğin duygusal yüküyle yüzleşirler. Bu sırada Robby, pandemi döneminde kaybettiği mentoru ile ilgili acı dolu anılarla baş etmeye çalışır. Dizinin ikinci sezonu 9 Ocak'ta yayımlanacak.

A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS 'Game of Thrones' olaylarından bir asır önce, Westeros'ta iki beklenmedik kahraman dolaşıyor; genç, saf ama cesur bir şövalye olan Sör Duncan ve onun minyon uşağı Egg. Targaryen soyunun hala Demir Taht'ı elinde tuttuğu ve son ejderhanın anısının henüz yaşayanların hafızasından silinmediği bir çağda geçen bu hikayede, bu beklenmedik ve eşsiz dostları büyük kaderler, güçlü düşmanlar ve tehlikeli maceralar bekliyor. 19 Ocak'ta izleyicisi ile buluşacak.

ANATOMY OF A FALL Bir Düşüşün Anatomisi, annesinin şüpheli olduğu davanın seyrini değiştiren bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Sandra, Samuel ve 11 yaşındaki görme engelli oğulları Daniel bir yıldır dağlarda her şeyden uzak bir yaşam sürer. Bir gün Samuel, evlerinin önünde ölü bulunur ve bu şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatılır. Sandra, şüpheleri olmasına rağmen kısa süre sonra suçlanır; intihar mı, cinayet mi? Bir yıl sonra Daniel, annesi aleyhine açılan ve çiftin kelimenin tam anlamıyla parçalara ayrıldığı mahkeme duruşmasına katılır. Film 28 Ocak'tan itibaren izleyicisi ile buluşacak.

SMALL THİNGS LİKE THESE Sadık baba Bill Furlong, ailesini geçindirmek için kömür tüccarı olarak çalışırken, yerel manastır tarafından saklanan rahatsız edici sırları keşfeder ve kendi gerçeklerini ortaya çıkarır. Bu durum da onu geçmişiyle ve Katolik Kilisesi tarafından kontrol edilen küçük bir İrlanda kasabasının suç ortaklığı sessizliğiyle yüzleşmeye zorlar. Film, 14 Ocak'ta HBO Max kütüphanesine eklenecek.

CHALLENGERS Rekabet, tenisi bırakmak zorunda kalınca koçluk kariyerine başlayan ve bu süreçte kendisini bir aşk üçgeninin içerisinde bulan Tashi'nin hikayesini konu ediyor. Tashi, kendi tenis kariyerinin sona ermesinin ardından kocası Art'ı ortalama bir tenis oyuncusundan, birbiri ardına turnuva kazanan ünlü bir profesyonele dönüştürür. Ancak hiçbir başarı gerçekten kalıcı değildir. Art'ın kariyeri bir darbe aldığında Tashi, onu nispeten daha düşük bir seviyede gerçekleşen ve birkaç zafer elde edebileceği ve dolayısıyla daha fazla özgüven kazanmasını sağlayacak "Challenger" turnuvasına sokar. Ama oradaki rakibi Patrick'tir. Bir zamanlar Art'ın en iyi arkadaşı olan Patrcik aynı zamanda Tashi'nin de eski sevgilisidir. Geçmişleri ve gelecekleri çarpışırken ve gerilim yükselirken Tashi için kazanmanın maliyeti ne olacaktır? Film 6 Ocak'tan itibaren Hbo Max ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

THE HUNGER GAMES: MOCKİNGJAY PART 1–2 Katniss Everdeen, evi 12. Bölge'nin tamamen yıkıma uğradığını öğrendiğinde neler olup bittiğini görebilmek için oraya geri döner. Karşılaştığı manzara ise tam anlamıyla dehşet vericidir. Kazananların kaldıkları evler dışında her şey harabeye dönmüş, insanlar artık yeraltında yaşamaya başlamış ve hükümetin ölümcül politikasının karşısında hayatta kalmak için mücadele etmeye başlamışlardır. Nükleer silahların dahi söz konusu olduğu bu atmosferde, Katniss gerçekten de protesto hareketinin yüzü olmaya başlar ve bu sorumluluğu bir türlü kabullenemez. Yükselen bu isyan dalgasının içerisinde yer alamamasının nedenlerinden en önemlisi de Peeta'nın hayatının tehlikede olmasıdır. 1 Ocak'tan itibaren serinin iki filmi HBO Max ekranlarında olacak.