ODTÜ THBT'den 100. yıl sempozyumu

Yayınlanma: 01.12.2023 - 18:20

Güncelleme: 01.12.2023 - 18:22

ODTÜ THBT mezunları, bugün cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle bugün "halk bilimi" sempozyumu düzenledi. Sempozyumun ilk oturumu Prof.Dr.Tuncay Ercan Sepetçioğlu başkanlığında "100. yılda halk bilimi ve müzik" temasıyla gerçekleşti. Prof.Dr.Cenk Güray, "cumhuriyetin müzik politikaları açısından Türk müziğini"; Doç.Dr.İsmet Karadeniz, "çağdaş Türk müziğinin oluşumu açısından halk müziğinin önemi ve Ahmet Adnan Saygun'u"; Prof.Dr Ali Uçan, "müzik eğitimi açısından cumhuriyetin müzik politikalarını", Prof.Dr. Ömer Can Satır, "küresel kültürel akışta geleneksel müziklerin popülerleşme sürecine bakışı"; Dr. Gülin Onat Bayır, "ulus olma süravinde halk bilimi derlemeleri ve köy enstitülerini" anlattı. İkinci oturumda ise Doç.Dr. İsmet Karadeniz başkanlığında "100. yılda halk bilimi çalışmaları" ele alındı. Bu oturumda da Prof.Dr. Melike Kaplan, "Türkiye'de halk hekimliği çalışmalarının yüzyılını; Necati Kazancı, "100. yılda halk oyunlarını"; Prof.Dr.Tuncay Ercan Sepetçioğlu, "Türkiye'de halk bilimi çalışmalarında göçü", Doç.Dr. Zeliha Nilüfer Nahya "halk bilimi çalışmalarının mekan üzerinden okunmasını", Dr.Saim Örnek ise "Türkiye folklor çalışmalarında yemeğin serüvenini" anlattı. Son oturumda ise Doç.Dr.Birten Çelik başkanlığında Kadriye Girgeç, Prof.Dr.Melike Kaplan ve Prof.Dr.Cenk Güray; sempozyumu değerlendirdi.