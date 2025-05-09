ODTÜ Uluslararası Klasik Gitar Festivali yarın başlıyor

Yayınlanma: 09.05.2025 - 19:07

Güncelleme: 09.05.2025 - 19:07

Ankara’daki en uzun soluklu klasik gitar festivallerinden biri olan ODTÜ Uluslararası Klasik Gitar Festivali’nin 18.si gitar severlerle buluşuyor. Festival 10-13 Mayıs 2025 arasında tarihlerinde ODTÜ’de yapılacak. Festival, Türkiye’de klasik gitar müziğinin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynayan, ülkemizde klasik gitar alanında gerek düzenlediği uluslararası Bienal ve yarışmalar, gerekse eğitimler ve nota yayınları ile öncü çalışmalar gerçekleştirmiş olan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Hollanda Büyükelçiliği ve Radyo ODTÜ'nün değerli katkılarıyla festival seyircisi ile buluşuyor.

Festival kapsamında çok sayıda usta gitaristin konserleri, usta gitaristlerin genç gitaristlerle buluşup deneyimlerini aktarabildiği ustalık sınıfları, farklı konseptlere sahip atölyeler ve etkinlikler gerçekleşecek. Festivalde klasik gitar alanında sayısız ödüle ve uluslararası üne sahip Irina Kulikova ve Dimitri Illoronov konser verecek. Ayrıca ülkemizden usta gitaristler Onur Yılmaz ve Cem Çeliksırt da konser verecekler arasında.

Festivalin son konserinde ise ODTÜ Klasik Gitar Topluluğu, kuruluşunun 50.yılını "50. Yıl Konseri ve Belgeseli Gösterimi" etkinliği ile kutluyor. Konser içeriğinde topluluk hakkında belgesel gösterimi, topluluk üyelerince hazırlanmış gitar orkestrası performansı ve eski mezunların gitar performansları yer alacak. Festivalin eğitim yönü de en az konserler kadar doyurucu. Irina Kulikova, Dimitri Illarionov ve Kağan Korad, Emre Ünlenen, Mehmet Erkan Karagülle gibi isimler, festival kapsamında ustalık sınıfları ve atölyeler verecek.



