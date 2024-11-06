Odunpazarı Belediyesi’nce düzenlenen Doğan Avcıoğlu Ödülleri’nde kazananlar belli oldu
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Doğan Avcıoğlu Ödülleri’nin, kazananları belli oldu. Ödül töreni 17 Kasım Pazar Günü saat 14.00’de Hasan Polatkan Kültür Merkezinde yapılacak.
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi, kurucusu ve yazarı olduğu Yön ve Devrim dergileriyle aydın hareketinin öncüsü ve yürütücüsü olan Doğan Avcıoğlu için sosyal bilimler alanında “Doğan Avcıoğlu Ödülleri” düzenliyor. Geçen yıl ikincisi gerçekleştirilen “Doğan Avcıoğlu Ödülleri”nin bu yıl üçüncüsü yapıldı. Doğan Avcıoğlu’nun adını, eserlerini ve dünya görüşünü yaşatmak; yarına taşımak, genç nesillerle tanıştırmak amacıyla düzenlenen ödülün kazananları belli oldu. Seçici kurulunda Altan Öymen, Barış Zeren, Behlül Özkan, Cangül Örnek, Deniz Hakyemez, Elif Akkaya, Gamze Yücesan Özdemir, Merdan Yanardağ, Okan İrtem, Orhan Gökdemir, Özge İzdeş Terkoğlu, Tolga Gürakar ve Uluç Gürkan’ın yer aldığı ödülde; birinci eser Çağdaş Sümer’in “Düzenini Arayan Osmanlı”, ikinci eser Tolga Şirin’in “Meclis Hükümeti - Rousseau'dan Marx'a Lenin'den Atatürk'e Bir Ortak Kesen”, üçüncü eser ise Hatice Duygu Bankoğlu’nun “Rusya’da ve Türkiye’de Planlamanın Değişimi” seçildi. 3’üncü Doğan Avcıoğlu Ödülleri’nin onur ödülüne ise Feroz Ahmad layık görüldü. Ödül töreni, 17 Kasım Pazar günü saat 14.00’de Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapılacak.
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