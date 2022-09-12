Odunpazarı Modern Müze’de ‘Yas ve Haz’
Odunpazarı Modern Müze (OMM) açılışının 3. yıldönümünde, farklı disiplinlerden yerli ve yabancı 38 sanatçının eserleri sergileniyor.
Odunpazarı Modern Müze (OMM) açılışının 3. yıldönümünü, yerli ve yabancı 38 sanatçıyı bir araya getirdiği “Yas ve Haz” başlıklı grup sergisiyle kutluyor. 7 Eylül’de kapılarını açan sergi, 30 Temmuz 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
İnsanın yaşadığı yas ve haz gibi çelişkili halleri odağına alan sergi resimden fotoğrafa, heykelden video ve yerleştirmeye kadar uzanan çeşitli disiplinlerde üretilmiş eserlere yer veriyor.
“Yas ve Haz” sergisinde Ali İbrahim Öcal, Alpin Arda Bağcık, Annemarie Busschers, Asger Carlsen, Ayça Telgeren, Begüm Yamanlar, Bill Viola, Bruce Nauman, CANAN, Catherine Opie, Cindy Sherman, Elif Uras, Erdoğan Zümrütoğlu, Erwin Wurm, filip custic, Francesco Albano, Hicham Benohoud, Iiu Susiraja, İ. Ata Doğruel, İnci Eviner, John Coplans, Julian Opie, Lea Colombo, Mamali Shafahi, Mustafa Ata, Onur Mansız, Ömer Uluç, Pınar Yolaçan, Robert Mapplethorpe, Saelia Aparicio, Shadi Ghadirian, Sibel Horada, Theo Triantafyllidis, Universal Everything, Vito Acconci, Willi Dorner, Yüksel Arslan ve Zhang Huan’ın eserleri görülebilecek.
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