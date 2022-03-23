Oğuz Aksaç, son teklisi 'Bugün Bize Pir Geldi'yi çıkardı
Türk Halk Müziği sanatçısı Oğuz Aksaç’ın yeni versiyonuyla müzikseverlerle buluşturduğu son teklisi “Bugün Bize Pir Geldi” sanat camiası ve farklı kitlelerde yankı uyandırdı.
Türk Halk Müziği sanatçısı Oğuz Aksaç son teklisi 'Bugün Bize Pir Geldi'yi müzik dinleyicilerinin beğenisine sundu.
AMAÇ FARKLI COĞRAFYALARI BULUŞTURMAK
Projesi hakkında konuşan Aksaç, "Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan ama ortak duyguları paylaşan insanları hiç tanımadıkları bir yerde buluşturma isteği beni bu projeye yönlendirdi" dedi.
Aksaç sözlerine şöyle devam etti: "Yaşamı ve evrensel değerleri 72 millete aynı gözle bakmayı düstur edinmiş bu nadide kültürden bir örnek yorumlayarak ortak bir payda üretmek istedim. Müzikal bir çalışma üretmiş olmanın ötesinde hedeflediğim şey “farklı dillerde” de anlaşılabilmekti. Bu kültürün buluşacağı yer bir toprak parçası değildir, bir fikir ve hisler yumağıdır”
VİDEO KLİP MÜZİKSEVERLE BULUŞTU
Müzik direktörlüğünü Cihan Öz’ün yaptığı çalışmanın ses mühendisliğini Gökhan Kimverdi üstlendi. Gitarda Süleyman Akkaş ve Jonivon Freitas, davulda Aliyar Kınık, saksofonda Sarah Wünsche, trampette Jim Galakt, trombonda Onur Özgüner’in olduğu Arif Sağ’ın bestesini yaptığı eserin yeni caz sound'lu versiyonu 10 Mart 2022 tarihinde dijital platformlarda video klibiyle yayına girdi.
ALMANYA'DA HAYATA GEÇTİ
Canlı performans anından elde edilen görüntüler video yönetmenleri, Deniz Bahadır ve Çağla Bahardır tarafından hazırlandı. Proje, Türk ve yabancı sanatçılarla birlikte Almanya’da hayata geçirildi.
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