Oğuz Tansel Çocuk Yazını Ödülü’ne başvuru süresi uzatıldı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 10:24

Güncelleme: 07.07.2023 - 10:24

Seçici kurulunu Üstün Dökmen, Metin Turan, Nefise Abalı ve Mehmet Kalpaklı’nın oluşturduğu, Bilkent Üniversitesi Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Araştırma Merkezi tarafından verilen 2023 Oğuz Tansel Çocuk Yazını Araştırma Ödülü’nün başvuru süresi 16 Ekim 2023’e dek uzatıldı. Tek yapıta verilecek ödül, düzenleme kurulu ve seçici kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları dışında tüm katılımcılara açık olacak. Ödül tutarı 5 bin TL olarak belirlenirken, ödül töreninin ise 2023 yılı içinde, daha sonra bildirilecek bir tarihte yapılacak.

Ödüle başvuru koşulları ise şöyle:

Aday yapıt 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında yayımlanmış olacak. Henüz yayımlanmamış ancak kabul edilmiş master, doktora çalışmalarıyla ödüle başvurulabilecek.

Yapıt kitap bütünlüğünde yayımlanmış ise 7 adet gönderilecek.

Daha önce yayımlanmamış tezler, A4 boyutunda kağıda,12 punto ve 1,5 satır aralığıyla bilgisayarda yazılmış 7 ayrı dosya biçiminde düzenlenmiş olarak kargo ile gönderilecek.

Yayımlanmamış tezler PDF formatında e-posta ile de gönderilebilecek Katılımcı, içinde kısa özgeçmişi ve iletişim bilgilerinin bulunduğu ayrı bir zarfı da yapıtıyla birlikte ulaştıracak. (Bunlar da e-posta ile gönderilebilir.) Ödüle birden fazla yapıtla başvurulabilecek.

Ödüle katılmak için gönderilen eserler iade edilmeyecek.

Başvurular [email protected] e-posta adresine veya “Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Araştırma Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Fa binası, Bilkent, 06800 Çankaya, Ankara” posta adresine yapılacak.