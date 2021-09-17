Oğuzhan Kot’tan Romantik Komedi albümü
Müzisyen Oğuzhan Kot, Romantik Komedi albümüyle müzikseverlere merhaba dedi. 4 tane şarkının yer aldığı albümün müzik yönetmenliğini ve aranjörlüğünü de Ali Haydar Timisi üstlendi.
Türk müziğinin yeni seslerinden Oğuzhan Kot, yeni
albümüyle dinleyicilerin karşısına çıktı. Avukatlık mesleğine de devam eden
Kot'un ilk albümünde 5 şarkı yer alıyor. Albümdeki 4 şarkının sözü ve müziği
Oğuzhan Kot'a ait. Bir şarkıda ise Ali Haydar Timisi'nin imzası bulunuyor.
Albümün müzik yönetmenliğini ve aranjörlüğünü de Ali Haydar Timisi üstlendi. Soundhorus Prodüksiyon bünyesinde hazırlanan albümde gitarları Uğur Varol çaldı. Solo kemanda Şaban Gölge, çello ve viyolayı Murat Süngü çaldı.
Projenin sanat yönetmenliğini Selen Timisi, genel koordinatörlüğünü ise Berat Demirtaş yaptı.
"MÜZİK HER ZAMAN FARKLI RUHLARA HİTAP EDER"
İlk albümünü müzikseverlerle paylaşmanın heyecanını yaşayan
Oğuzhan Kot, şunları söyledi:
“Romantik Komedi albümü ruhsal çeşitliliğimi aktarmak açısından tam anlamıyla beni anlatan bir albüm. Ayrıca profesyonel müzik kariyerimde çıkardığım ilk albüm olacağı için ayrı bir heyecan içerisindeyim. Müziğin her zaman farklı ruhlara ve psikolojilere hitap ettiğine inanırım. Bu şarkıları yaparken de insanların her bir şarkıyı farklı ruh hallerinde dinlemesini ve bir şekilde kendilerine bir yerden dokunmasını amaçladım. Ayrıca albümde bana bir şarkısıyla destek olan Ali Haydar Timisi hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Bu albümle birlikte müzik dünyasında özgün ve sağlam bir yer edineceğime inanıyorum.”
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