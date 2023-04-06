Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Esra Sezer Ciner'in oldu

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 14:39

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 14:44

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Oktay Akbal’ın adını yaşatmak, Türk edebiyatını desteklemek, yaygınlaştırmak ve başarılı yazarları ödüllendirmek amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Oktay Akbal Edebiyat Ödülü yarışması sonuçlandı.

2021 yılında ilk olarak hikâye dalında, 2022 yılında ise Roman Dalında gerçekleştirilen edebiyat ödülü, 2023 yılında ise ‘Cumhuriyetin 100. Yılı’ konu başlığıyla deneme/köşe yazısı dalında gerçekleştirilen organizasyonunun jüri üyeliğini Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Arif Kızılyalın, Cumhuriyet Gazetesi yazarları Hikmet Altınkaynak, Öner Yağcı, Işık Kansu ile Prof. Dr. Kemal Kocabaş ve Ahmet Özer yaptı.

BİRİNCİLİK İSTANBUL’A GİTTİ

Yarışmanın seçici kurul üyeleri, adayların ele aldıkları konularla, 100. yılına girmiş bulunan Cumhuriyet’in temel felsefesi ve ilkelerine bağlı kalarak güncel gelişmelere gerçekliğin berraklığı ve yazının akıcı biçemiyle yaklaştıkları, kalemleri aracılığıyla Oktay Akbal’ın ömrü boyunca sürdürdüğü çizgisine uygun bir işlev yüklendikleri görülerek kazananları belirledi. Oktay Akbal Edebiyat Ödülü yarışması birincisi yarışmaya İstanbul’dan katılan Esra Sezer Ciner oldu. Oktay Akbal Edebiyat ödülü yarışmasında Hürriyet Yaşar ikinci, Özhan Öztürk’de üçüncü oldu.

3. Oktay Akbal Edebiyat Ödülü yarışması ödül töreni 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Seminer Salonu’nda yapılacak.