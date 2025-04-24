Oktay Ekinci Karikatürlü Ev ve Ayvalık Kitapçısı Açılıyor

Yayınlanma: 24.04.2025 - 11:15

Güncelleme: 24.04.2025 - 11:15

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Karikatürlü Ev’de, çocukların mizah anlayışını keşfetmelerini, hayal gücünü geliştirmelerini ve onlara karikatür sanatının inceliklerini öğreterek yeni bir ilgi alanı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Mesut Ergin, “Bu etkinlik sayesinde, çocuklarımıza kendilerini özgürce ifade edebilmelerine ve farklı bir akış açısı kazanmalarına yardımcı olurken, kendilerini geliştirme fırsatı vermeyi hedefliyoruz. Karikatürlü Ev, sorunlara karşı duyarsız kalmayan, sorunları gülümseterek düşündüren çizgilerle anlatan çizerlerin buluşma noktası olacak. Karikatürlü Ev yepyeni kalemlerin, tertemiz geleceğin, sanatın, sanatçıların ve karikatüre gönül vermiş, özellikle çocuklar olmak üzere herkesin buluşma noktası olacak” dedi.

Yıl boyunca sergilere ev sahipliği yapacak olan merkezde ayrıca çocuklara yönelik karikatür atölyesi etkinliklerinin gerçekleştirileceğine vurgu yapan Başkan Mesut Ergin, Karikatürlü Evde çocukların mizahi yönden gelişiminin amaçlandığını belirtti. Ayvalıklı çocukların, kentte yaşamını sürdüren ve Ayvalık’a yerleşen çizerlerle hem de Türkiye'deki çizerlerle buluşacaklarını hatırlatan Başkan Ergin şöyle konuştu:

“Oktay Ekinci Karikatürlü Evin açılmasında bize desteğini esirgemeyen, Karikatürlü Ev kurucusu ve Çizer Kamil Masaracı'ya çok teşekkür ediyorum. Hiçbir beklentileri olmadan bize karikatürlerini göndererek Karikatürlü Ev’in ilk sergisinin açılmasını sağladıkları ve bizim yanımızda oldukları için değerli çizerlere de çok teşekkür ediyorum. Yıl boyunca onlardan da atölye çalışmaları için destek alacağız. Ayvalık’tan onlarca çizer yetişecek. Oktay Ekinci Karikatürlü Evi’mizde usta çizerlerin yönetiminde çocuklara yönelik karikatür çalışmaları yapılacak. Bizler de çocukluğumuzda Gırgır dergileriyle, fırt dergileriyle, Oğuz Aral ve Tekin Aral’ların çizgileriyle büyüdük. Onların yetiştirdiği ustaları da her daim ilgiyle izledik, hayranlık duyduk. O nedenle böylesine önemli bir kültür ve sanat noktasını açmaktan büyük bir gurur, heyecan ve onur duyuyorum. Türkiye'nin en başarılı ve en iyi karikatüristleri Ayvalık’tan çıkacak. Oktay Ekinci Karikatürlü Evi’miz Gençlerimize çocuklarımıza hayırlı olsun.”