Olten Filarmoni Orkestrası sezon finalinde Nils Landgren'i ağırladı

Olten Filarmoni Orkestrası, 2024-2025 sezonunu dünyaca ünlü caz ve funk tromboncusu Nils Landgren konseriyle tamamladı.
Orkestradan yapılan açıklamaya göre, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde, orkestrayı deneyimli şef Jurjen Hempel yönetti.
"The Man with the Red Horn" (Kırmızı trombonlu adam) olarak tanınan Landgren, kendine özgü vokal tarzı, trombon tekniği ve sahne enerjisiyle caz ve funk müziğinin zengin tınılarını İzmir'deki sanatseverlerle buluşturdu.
Konserin ilk bölümünde Landgren'e Ercüment Orkut, Robert Mehmet İkiz ve Hans Andersson eşlik etti.
Konserin ikinci bölümünde Nils Landgren, Olten Filarmoni Orkestrası ile birlikte caz ve funk repertuarından eserler seslendirdi.