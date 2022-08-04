'Ölümlü Dünya' geri dönüyor
Ali Atay'ın yazıp yönettiği, geniş bir izleyici kitlesi edinen komedi filmi Ölümlü Dünya, önümüzdeki yıl ikinci filmiyle geri dönüyor. Aynı kadroyla çekilecek film bu kez bir dijital platformda izleyicilerin karşısına çıkacak.
Türkiye'de 14 Haziran’da yayın hayatına başlayan Disney Plus, popüler isimleri ve projeleri transfer etmeye devam ediyor. Bünyesindeki yıldızlar kadrosuyla dikkat çeken dijital platform, şimdi de fenomen komedi filmi “Ölümlü Dünya”nın devam filmi için için Taff Pictures’la anlaştı.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; eski kadronun tekrar bir araya getirileceği yeni filmin çekimleri nisan, mayıs gibi başlayacak ve fenomen proje sonbaharda da Disney Plus’ta seyirciyle buluşacak. 26 Ocak 2018’de gösterime giren serinin ilk filmi 11 hafta kaldığı sinemalarda 585 bin 145 seyirciye ulaşmıştı.
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