'Joker 2' filminin vizyon tarihi belli oldu
Joaquin Phoenix’in başarılı performansıyla izleyicileri kendisine hayran bırakan filmi Joker'in devam filminin vizyon tarihi belli oldu.
Batman serisindeki rolüyle hayran toplayan kötü karakter Joker'in solo filmi, 2019'da beyaz perdeye sunulmuş ve izleyiciler tarafından büyük takdir toplamıştı.
Phoenix en iyi erkek oyuncu Oscar’ını da getiren rolüyle yeniden beyazperdede olacak.
Deadline tarafından yayımlanan analize göre Joker 2'nin detayları belli olmaya başladı. Yeni filmin adının Joker: Folie A Deux (İki Kişilik Delilik) olduğu belirtildi.
Folie A Deux'un Fransızca'da iki veya daha fazla kişiyi etkileyen bir akıl hastalığına ilişkin tıbbi bir terim olduğu kaydedildi.
Hollywood Reporter ikinci film için Lady Gaga ile görüşüldüğünü yazmıştı. Şarkıcı ve oyuncu, filmde yer almayı kabul ederse Joker’in kendisi gibi kötü partneri Harley Quinn karakterini canlandıracak.
Deadline, paylaştığı haberde filmin 4 Ekim 2024 yılında vizyona gireceğini bildirdi.
İkinci filmin müzikal türünde olacağı öne sürüldü.
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