Ölümünün 40'ıncı yılı: 'Çirkin Kral' Yılmaz Güney için anma etkinliği

Yayınlanma: 15.09.2024 - 10:28

Güncelleme: 15.09.2024 - 10:30

Güney Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, sinemanın “Çirkin kral”ı olarak tanınan oyuncu, senarist ve yönetmen Yılmaz Güney’in ölümünün 40’ıncı yıldönümüne ilişkin anma düzenleyecek.

Anma etkinliği “Ölümünün 40. yılında halkın sanatçısı-halkın savaşçısı Yılmaz Güney bizimle” başlığıyla 15 Eylül’de saat 15.00’te Esenyurt Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Güney Kültür Sanat Edebiyat Dergisi tarafından anmaya dair yapılan çağrı açıklamasında "9 Eylül 1984’te bedenen aramızdan ayrılan Yılmaz Güney’in ölümünün üzerinden 40 yıl geçti. Halkın sanatçısı, halkın savaşçısıdır’şiarı temelinde yaptığı devrimci sanatla Türkiye halklarının gönlünde taht kuran Yılmaz Güney’in yaşamını yitirmesinin üzerinden 40 yıl geçti. Yılmaz Güney fiziken aramızda değil. Ama O’nun fiziken aramızda olmaması bizimle olmadığı anlamına gelmiyor. Hayır, Yılmaz Güney bir devrimci sanatçı olarak geride bıraktığı eserleriyle, eserlerine temel olan devrimci görüşleriyle aramızda, bizimle yaşıyor” denildi.

Açıklamada, "Bir komünist sanatçı olarak Yılmaz Güney geride bıraktığı eserleriyle... eserlerine temel olan devrimci/komünist görüşleriyle... aramızda, bizimle!" ifadeleriyle anmaya çağrıldı.