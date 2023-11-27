Yılmaz Güney’in ailesinden ‘Sefa Mutlu’nun mezarı açılsın’ talebi

Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:22

Güncelleme: 27.11.2023 - 12:22

Yılmaz Güney, 13 Eylül 1974’te ‘Endişe’ filminin çekimi için gittiği Adana'nın Yumurtalık ilçesinde hakim Sefa Mutlu’yu öldürdüğü iddiasıyla 19 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Cezasını tamamlamak için Isparta Yarı Açık Cezaevine gönderilen Güney, 9 Ekim 1981’de cezaevinden izinli olarak çıktı.

Fransa’ya gitti ve bir daha geri dönmedi. 1982’de vatandaşlıktan çıkarılan Güney, 1984’te kanser hastalığı nedeniyle yaşamını kaybetti.

bianet’ten Evrim Kepenek’in haberine göre, Yılmaz Güney’in ölümünün sonrasında da kamuoyunda ‘Yumurtalık Olayı’ olarak bilinen hakim Sefa Mutlu’nun ölümüyle sonuçlanan olaya dair tartışmalar bitmedi.

49 YIL SONRA DOSYAYA ULAŞILDI

Güney Ailesi, ‘sol ve sosyalist görüşleri’ nedeniyle Yılmaz Güney’in işlemediği bir suçtan hızlıca cezalandırıldığını belirtti. Alınak Bürosu’nun avukatları Yılmaz Güney’in yargılandığı dosyaya 49 yıl sonra ulaştı ve Güney’e verilen hapis cezasının “kararın bir hukuk ve insanlık trajedisi oldugˆu gerçegˆi”ni ortaya çıkardı.

Avukat Bişar Abdi Alınak, "Meşru savunma sınırları içinde kaldığı burada en fazla kastın aşılması sonucu insan öldürmek suçu oluşabilir. Bu kanun hükmü, bilerek isteyerek kasten öldürmediğini ortaya koyar" dedi.

Yılmaz Güney’in eyleminde “Kasten İnsan Öldürmek” değil, “Kastın Aşılması Sonucu İnsan Öldürmek” suçunun oluştuğu ihtimalini tespit edilirse hukuken bazı değişikler olabilir.

DİLEKÇEDE AYRINTILI RAPORLAR VAR

Hakim Sefa Mutlu’nun mezarının açılması talebiyle Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne olay anına dair detayların içerdiği 17 maddeden oluşan 14 sayfalık dilekçe sunan avukat Alınak, ayrıca, başvuru dilekçesine o dönem Polis Enstitüsü Kriminalistik Ertuğrul Korhan’ın mahkemenin talebi üzerine hazırladığı çizim ve raporu da ekledi.

Dilekçede “Yargılamada yapılan siyasi müdahaleler sonucunda ortaya çıkan s¸aibelerin tamamı sunulmadan önce, gerçekleri ortaya koyacak delillerin ortaya çıkması ancak ve ancak maktul Sefa Mutlu’nun mezarının açılması ile mümkün olabilecek” ifadeleri yer alıyor.