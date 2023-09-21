Önyargısız Sanat, Ankara’da açıldı!
Dünya çapında ünlü sanatçı Sanata’nın özgün eserleri, Ankara’da sanatseverlerle buluştu. “Önyargısız Sanat” adlı sergi, Rus Evi’nde açıldı ve büyük ilgi gördü.
“Önyargısız Sanat” Sergisi'nin açılışına Rus Savunma Ataşesi Sidorko Maxim, Rus Büyükelçiliği Müsteşarı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, Türk-Rus Dostluk Evi Başkanı Erol Uğurlu ve çok sayıda sanat eleştirmeni ile koleksiyoner katıldı.
Sanat dünyasının “gri kardinali” olarak tanınan bir sanat dehası olan Sanata’nın eserleri, Grand Genre adı verilen özgün bir stili yansıtıyor ve sadece güzel değil, aynı zamanda derin anlamlar taşıyor. Sergide yer alan eserler, yatırım potansiyeli taşıyan nadir sanat eserleri olarak kabul ediliyor.
Sergi, 30 Eylül’e kadar Ankaralı sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
Sergiyi görmek isteyenler; Hilal Mahallesi, Rabindranath Tagore Caddesi, N: 68, Çankaya/Ankara adresindeki Rus Evi’ni ziyaret edebilirler.
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