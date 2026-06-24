‘Organik Hafıza Taşıyıcıları’ Piran’da izleyiciyle buluştu

İzmirli sanatçı Dr. Özlem Kalmaz’ın “Organik Hafıza Taşıyıcıları” adlı yerleştirme çalışması, 22 Haziran 2026 tarihinde Slovenya’nın Piran kentinde bulunan tarihî Baptisterij sv. Janeza Krstnika (Aziz Yahya Vaftizhanesi)’nde açıldı. Sergi, 22 Temmuz 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Doğa, hafıza ve insan ilişkisini odağına alan çalışma; organik ve geri dönüştürülmüş tekstil malzemelerinden üretilen büyük ölçekli bir yerleştirme olarak dikkat çekiyor. Akdeniz kültürünün en güçlü simgelerinden biri olan zeytin ağacından yola çıkan eser, yaşamın kırılganlığı ile sürekliliği arasındaki ilişkiyi görünür kılmayı amaçlıyor.

‘EGE KIYILARI İLE ADRİYATİK COĞRAFYASI ARASINDA KÜLTÜREL BİR BAĞ’

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü Sanatta Yeterlik (Doktora) programından mezun olan Kalmaz, uzun yıllardır doğa, kadın ve ekolojik sanat ilişkisi üzerine çalışmalar yürütüyor. Organik ve geri dönüştürülmüş malzemelerle ürettiği eserlerinde doğayı yalnızca bir kaynak ya da manzara olarak değil; hisseden, tanıklık eden ve hafıza taşıyan canlı bir bütün olarak ele alıyor. “Organik Hafıza Taşıyıcıları”nda aşağıya doğru süzülen ipler, düğümler ve zeytin ağacından esinlenen formlar; kayıp, iyileşme, dönüşüm ve yeniden bağ kurma temalarını bir araya getiriyor. Yerleştirmenin merkezinde yer alan zeytin ağacı, Akdeniz coğrafyasında barışın, direncin ve sürekliliğin sembolü olarak öne çıkıyor. Akdeniz’in iki kıyısını buluşturan çalışma, Türkiye’nin Ege kıyıları ile Adriyatik coğrafyası arasında kültürel bir bağ kuruyor.

‘PİRAN’DA İKİNCİ BİR YUVA BULDUM’

Sergiye ilişkin konuşan Kalmaz, “Türkiye’nin Ege kıyılarından gelen biri olarak, zeytin ağacının Adriyatik kıyılarında da aynı kültürel hafızayı taşıdığını görmek benim için çok anlamlı. Bu nedenle eserimin Piran’da ikinci bir yuva bulduğunu hissediyorum” dedi.