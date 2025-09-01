Cumhuriyet Gazetesi Logo
Organize İşler dizisi geliyor... Yeni oyuncular belli oldu!

Organize İşler dizisi geliyor... Yeni oyuncular belli oldu!

1.09.2025 17:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Organize İşler dizisi geliyor... Yeni oyuncular belli oldu!

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı Netflix dizisi “Organize İşler Karun Hazinesi”nin oyuncu kadrosuna Menderes Samancılar, Şükran Ovalı, Onur Akbay ve Ersin Korkut da katıldı.

Netflix’in yeni dizisi “Organize İşler Karun Hazinesi”, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği yapımın çekimleri, 25 Eylül’de başlayacak. Diziyi, Şenol Sönmez yönetecek ve proje BKM Film imzası taşıyacak.

Daha önce Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen gibi isimlerin kadroda yer aldığı açıklanmıştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre diziye yeni oyuncular da katıldı. Usta oyuncu Menderes Samancılar “Meftun Baba” karakterine, Şükran Ovalı “Efsun”a, Onur Akbay “Ferit”e ve Ersin Korkut ise “Şahbaz”a hayat verecek.

Çekimlerinin kasım ayının son haftasında tamamlanması planlanan “Organize İşler Karun Hazinesi”, Netflix’in iddialı projelerinden biri olarak seyirciyle buluşacak.

İlgili Konular: #organize işler #Yılmaz Erdoğan