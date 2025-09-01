Organize İşler dizisi geliyor... Yeni oyuncular belli oldu!

Netflix’in yeni dizisi “Organize İşler Karun Hazinesi”, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği yapımın çekimleri, 25 Eylül’de başlayacak. Diziyi, Şenol Sönmez yönetecek ve proje BKM Film imzası taşıyacak.

Daha önce Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen gibi isimlerin kadroda yer aldığı açıklanmıştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre diziye yeni oyuncular da katıldı. Usta oyuncu Menderes Samancılar “Meftun Baba” karakterine, Şükran Ovalı “Efsun”a, Onur Akbay “Ferit”e ve Ersin Korkut ise “Şahbaz”a hayat verecek.

Çekimlerinin kasım ayının son haftasında tamamlanması planlanan “Organize İşler Karun Hazinesi”, Netflix’in iddialı projelerinden biri olarak seyirciyle buluşacak.