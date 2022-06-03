Orhan Kemal için düzenlenen törende roman armağanı verildi

03 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Orhan Kemal, 56 yıllık kısacık ömrüne elliden fazla eser sığdırmış, roman, hikâye, senaryo yazılarıyla hâlâ yaşayan, unutulmayan, okunan bir yazar. Eserlerinde bildiği, tanıdığı, yaşadığı olayları, insanları anlatmayı seçmiş. İşçi sınıfının yaşamını, uğradığı haksızlıkları dile getirmiş. Nâzım Hikmet’le birlikte Bursa Cezaevi’nde hapis yatması, onu roman yazmaya yönlendirmiş. Nâzım, kendisine özenip şiir yazan Orhan Kemal’e iyi ki de “Sen roman yaz” deyip yol göstermiş. Orhan Kemal, hayatı boyunca durmadan yazmış, üretmiş.

ÖDÜLLER

Ölümünden sonra ailesinin sahip çıktığı ve Orhan Kemal Müzesi ve Everest Yayınları tarafından 72’den beri gerçekleştirilen Orhan Kemal ödülleri, pandemi dolayısıyla verilememişti. 51’inci ödül töreni dün Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi’nde yapıldı. 51. ödül “Taş ve Gölge” romanıyla Burhan Sönmez adına yayınevine, 50. ödül de “Aile Mezarı” romanıyla ödülü kazanan Herkül Millas’ın öğrencisi Damla Demirözü’ne takdim edildi. Gazeteci-yazar Mazlum Vesek’in sunumunu yaptığı törenin açılış konuşmasında ev sahibi Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Cemalettin Taşkın 2001 yılından beri bu adı taşımanın kütüphaneleri için değerini vurgularken yazarın oğlu Orhan Kemal Müzesi kurucusu Işık Öğütçü de ölümünün 52. yılında Orhan Kemal’in yol göstericiliğinin devam ettiğini ifade ederek seçici kurul üyelerine emeklerinden ötürü teşekkür etti.

ORHAN KEMAL’İ ANLATTILAR

Törende yazar Meral Saklıyan’ın “Hemşerim Orhan Kemal” başlıklı konuşmasında kendisinin de bir işçi ailesinin okumaya hevesli küçük kızı olduğunu ve dönemin koşullarında Orhan Kemal’in kitaplarını gizli saklı okuyarak edebiyata heves edişini anlatması ilginçti. Öğretmenleri tarafından töreni izlemeye gelen öğrenciler Orhan Kemal’le ilgili bir kolaj çalışması yapmışlardı. Ne yazık ki ödül alan yazarlar yurt dışındaydı ve kendilerini göremedik. Bu tür ödül törenlerine ödül alanların da katılması o ödüle ve konuklara verilen değeri gösteriyor. Keşke herkes bu konuda daha titiz olsa.

Töreni gazeteci yazar olarak izlemeye gitmiş olduğum halde, zarafet göstererek Herkül Millas’ın ödülünü vekili Demirözü’ne benim vermemi uygun gördüler. Yazarların çektikleri sıkıntılar ve cezalarla sınanıp piştiğini ve halkın acılarını daha iyi yansıttığını, bugün cezaevlerini adli suçlulardan çok aydınların ve yazarların, gazetecilerin doldurmasının da edebiyata katkısı olduğunu vurgulayarak verdim plaketini. Her şerden bir hayır çıkarmak lazım! Burhan Sönmez’in plaketini de Emre Bayın’a Cemalettin Taşkın verdi.