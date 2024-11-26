Orhan Kemal’in evi yaşasın

Yayınlanma: 26.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.11.2024 - 04:00

Evin bulunduğu sokağa ismini de veren yazar, 1954-66 yılları arasında yaşadığı evde “Müfettişler Müfettişi”, “Evlerden Biri”, “Sokakların Çocuğu”, “Suçlu” romanlarını edebiyata kazandırdı. Geçmişte de evin “Orhan Kemal Müzesi” ya da çocuklar için kütüphane, atölye işlevi gören bir kültür merkezi olması için çabalar gösterilmişti.

Orhan Kemal’in aynı evde doğan çocuğu Işık Öğütçü gazetemize yaptığı açıklamada, “Satışa çıkarılmasına çok üzüldük. Koruma altına alınmalı. Dünyada da pek çok örneği var, yaşanmışlığı, hafızası olan bir yer. Müze ya da kültür merkezi olursa hem Türk kültürüne katkı sağlar hem de Orhan Kemal’in adı gelecek nesiller için de yaşamış olur” ifadelerini kullandı.

‘HENÜZ ARAYAN YOK’

Öğütçü, eve geçmişte valiliğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve Fatih Belediyesi’nin ilgi gösterdiğini ancak satışa çıkıldığı haberinden sonra kendisini sadece CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in aradığını dile getirdi.

Türkiye Yazarlar Sendikası’nın ise en baştan bu yana evin geleceğiyle ilgilendiğini vurguladı. İlkokul ikiye kadar o evde yaşadığını söyleyen Öğütçü, “Eski tip bir ev, odalar küçük. Çocuk kütüphanesi, çocukların yararlanacağı resim ve müzik atölyesi olarak kullanılabilir. Orhan Kemal için de bir bölüm ayrılabilir” diye konuştu.

Öğütçü, kendisine ulaşılmasından öte emlakçı ve mal sahibiyle konuşulup hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.