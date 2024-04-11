Orkestra şefi Nisan Ak müziğin erişilebilir olması için çabalıyor
Orkestra şefi Nisan Ak, son yıllarda ismini sıkça duymaya başladığımız müzisyenlerden. 1991 doğumlu şef, üniversiteden mezun olduktan sonra eğitimini sürdürmek için gittiği ABD’de yaşıyor. Ancak alışılagelmiş göç senaryolarının aksine Türkiye’yle bağını hiç koparmıyor.
Genç şef Nisan Ak, sosyal medyaya çektiği videolarla müziği herkes için “anlaşılabilir” ve “erişilebilir” kılmak için çabalıyor. Geçmişte kendi sosyal medya ve YouTube hesaplarından yaptığı müzikle ilgili bilgilendirici videolara şimdi Kutsal Motor’un YouTube kanalındaki “Konuş Maestra” isimli program da eklendi.
Orkestra şefliği ve klasik müziğe dair merak edilenleri yanıtlayarak başlayan seri, şu ana kadar 90’ların pop nostaljisinin analizinden ünlü film ve dizi müziklerinin çağrıştırdıklarına uzanan bir yelpazede müziğin bambaşka formlarına ayna tuttu. İlk beş bölümü yayımlanan “Konuş Maestra”, klasik müziğe dair önyargıları yıkarak eğlenceli ve multidisipliner bir anlatı sunuyor. (Erkek orkestra şefleri için maestro kelimesi kullanılırken kadın şefler maestra olarak anılıyor.)
Öte yandan Nisan Ak, 9 Mayıs’ta
Borusan Filarmoni Orkestrası’yla
(BİFO) birlikte piyanist Zee
Zee’ye Zorlu PSM’deki konserde
eşlik edecek. BİFO’nun sezonunu
kapatacak konserde, besteci Zeynep
Gedizlioğlu’nun Borusan’ın siparişi
üzerine bestelediği eserin dünya
prömiyeri yapılacak.
“Ben üniversiteyi bitirene kadar
Türkiye’de okudum. Şimdi uzakta
olabilirim ama kendimi hâlâ çok
borçlu hissediyorum. Sanki müziği
anlatmak, herkese erişilebilir
hale getirmek benim Türkiye’ye
verebileceğim en iyi hediye gibi
hissediyorum. Bu his belki bir
gün sakinler ama o zamana kadar
çalışmaya devam” diyen Nisan Ak ile
konuştuk.
"EN İLGİMİ ÇEKEN SORU"
Bir müzisyen orkestra şefi olmayı
neden tercih eder? Siz neden bu
yolda ilerliyorsunuz?
Benim çok ilgimi çeken bir soru
aslında bu. Hep de soruyorum
etrafımdaki şeflere. Nasıl karar verdin
nasıl başladın diye... Birkaç yaklaşım
var. Genel olarak başlangıçlar hep bir
şekilde çaldıkları orkestrayı yöneterek
oluyor ama benim sorum bu değil.
Neden seviyorsun dediğimde de ya
seçim yapma, sorumluluk duygusu
gibi şeyleri seviyorlar ya da hizmet
etmeyi. Benim için daha çok ikinci
sebep geçerli. Ben çocukluğumdan
beri organizasyon, planlama gibi
şeyleri ve müziği çok sevdim. Orkestra
şefliği de böyle bir şey. Müzik ortaya
çıkana kadar müziğin her yönüne
hizmet ediyorsun, organize ediyorsun.
Sonunda da ortaya bir ürün çıkıyor.
Benim için çok heyecanlı bir süreç bu.
Kendi sosyal medya
hesaplarınızdan program
içeriği tarzında paylaşımlar
yapıyordunuz, Kutsal Motor’la
işbirliği nasıl gelişti?
Ben hâlâ Instagram’da daha kısa formatta içeriklerime devam ediyorum (@chillharmonic). YouTube’da kendi kanalımda bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama iki problemim vardı. Hem kamerakurgu gibi işlerde çok kötüyüm hem de bunları öğrenecek zamanım yok. Evde her şeyi kendi başıma yapmaya çalıştığımda da çok bunalıyordum. Kutsal Motor harika bir işbirliği oldu. Hem daha eğlenceli bir soluk getirdiler hem de üzerimden büyük bir yük aldılar.
"BÖLÜMLER ÇOK EĞLENCELİ"
Program 10 bölüm sürecek
sanırım. Neler konuşulacak?
Biz çektik ilk 10 bölümü. Ama bu
heyecanımız devam ederse ikinci
sezonu da çekeriz bence. Kendi
yaptığım teorik videolardan farklı
oldu. Daha eğlenceli ve erişilebilir
buldum bu formatı açıkçası. Film
müziğinden tutun benim dizi
müziklerinden senaryo tahmin
etmeme kadar çok eğlenceli bölümler
var. Beklerim (gülüyor).
Rol modelleriniz var mı?
Leonard Bernstein TV’de müziği erişilebilir bir dille anlatmaya çalışan ilk müzisyenlerden biri. Beni onun anlatımı gerçekten derinden etkiledi.
"TÜRKİYE İÇİN BU SAYILAR BİR HİÇ"
Size göre Türkiye’de
klasik müzik yeterince ilgi görmüyor yorumları
doğru mu? Bu konu açıldığında “konserlerin yapıldığı yerlerde biletler bitiyor” denir örneğin... Klasik müziğin gelişmiş olduğu ülkelerde Türkiye’den
farklı olan ne?
Evet biletler bitmiş oluyor da Türkiye’de toplam altı tane devlet orkestrası var. Onun dışında da iki elin parmağını geçmeyecek sayıda devamlı konser yapan özel orkestra var. 85+ milyona ulaşan ülkede neredeyse hiç bu sayı. Şöyle karşılaştırma yapayım. Ben Güney Karolina eyaletinde yaşıyorum. 5 milyon küsur insan yaşıyor toplam. 20 tane senfoni orkestrası var ve iki sene önceki rapora göre 20 orkestranın toplam 11 milyon dolar hasılatı var. Bu ciddi bir rakam. Bununla geçim sağlayan çok fazla müzisyen var. Aynı şekilde konserlere katılan on binlerce seyirci var her ay. Unutmayın bu 50 eyaletten sadece bir tanesi. Bu sayılara ulaşalım önce, sonra biletler bitiyor mu bitmiyor mu onun tartışmasını yapalım. Şu andaki konser sayısı zaten süper “niş” bir seyirciden daha fazlasını davet edemiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Millet dersinizi verdi, vermeye devam edecek'
- Canlı yayında prompter kazası
- 26 ölü, 3870 yaralı!
- Şimşek duyurdu! Döviz geliyor...
- 'Dilim varmaz cehalet demeye...'
- 'Sen bu devletin milletvekili değilsin'
- Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı değişimiyle şaşırttı!
- Belediyenin kamera kayıtları neden silindi?
- 'Partinin başında kal' çağrısı
- Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon