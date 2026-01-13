Orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan’a Plovdiv’de ikincilik ve seyirci ödülü: Türk şeften çifte başarı

Plovdiv Operası Uluslararası Şef Yarışması’nın 2026 edisyonunda Türkiye’yi temsil eden orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan, yarışmada ikincilik ödülüne değer görüldü. Orhan, ayrıca yarışmanın “özel ödüller” başlığında yer alan sonuçlarda, “Seyirci Ödülü”nün de sahibi oldu.

Plovdiv Operası’nın paylaştığı bilgilere göre, bu yıl yarışmaya dünyanın dört bir yanından toplam 204 aday başvurdu. Organizasyon, ilk baskısına kıyasla artan katılımı, yarışmanın uluslararası görünürlüğünün ve her yıl büyüyen rekabetin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Ödül ile ilgili gazetemize açıklama yapan Orhan, “Bu yarışma benim için bir ‘kazanç’ anından ziyade, uzun süredir inşa ettiğim sanatsal çizginin sahada doğrulanmasıydı” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Yoğun baskı altında sakin kalabilmek, orkestrayla çok kısa sürede ortak bir dil kurmak ve müziğimi ikna edici biçimde aktarabilmek... Bunlar şefliğin özü. Aldığım derece ve özellikle Seyirci Ödülü ile müziğimin salonda karşılık bulduğunu görmek de beni çok mutlu etti.

Ayrıca bu süreçte beni her an destekleyen herkese ve özellikle eşime içtenlikle teşekkür ederim. Şimdi aynı aşk ve disiplinle çalışmaya devam edip bu güveni yeni projelerde hak ederek sürdürmek istiyorum.”

FEDERİCO TİBONE...

Yarışma sonuçlarına göre birincilik ödülü İtalyan şef Federico Tibone’a verilirken üçüncülük ödülü Şilili şef Christian Lorka’nın oldu. Murat Cem Orhan’ın kazandığı ikincilik ödülü, 3.000 BGN para ödülünün yanı sıra 2026/2027 sezonunda Plovdiv Operası’nda bir opera prodüksiyonu yönetme ve kurumun bir konserini yönetme hakkını içeriyor.

Bu sonuçla Murat Cem Orhan, 2026/2027 sezonunda Plovdiv Opera sahnesinde gerçekleşecek bir prodüksiyon için davet alarak uluslararası takvimine yeni bir proje daha eklemiş oldu.

NEDEN DEVLET OPERA VE BALE’DE GÖREMİYORUZ!

Sanat çevrelerinde "Orhan, sürekli üreten ve ülkemizi yurt dışında gösterdiği başarılarla temsil eden bir müzisyen. Bizleri şaşırtan ise uluslararası arenada opera alanında ödüller alan sanatçılarımız varken devlet opera ve balelerinde bu şefleri neden izleyemiyoruz? Orhan’ı yakın zamanda Devlet Opera ve Bale’de görmek isteriz. Tan Sağtürk bunu mutlaka değerlendirecektir diye düşünüyorum" yorumu öne çıktı.