Ortaçağ'dan tuvale Lystra eserleri

İncil'de Aziz Pavlus’un Hristiyanlığı yaydığı yer olarak bilinen Konya’nın Meram ilçesindeki Lystra Antik Kenti’ni anlatan Orta Çağ ressamlarının tuvale aktardığı eserlerin kopyaları ‘Batı Dünyasında Lystra İmgesi Sergisi’nde sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Sergide özellikle Aziz Pavlus ile paganlar arasında yaşananları resmeden İtalyan Rönesans sanatçısı Raphael'in eserlerinin kopyaları bulunuyor.

Roma döneminde İmparator Augustus tarafından kurulan koloni kentlerinden biri olarak bilinen ve Meram ilçesinde Hatunsaray Mahallesi yakınında yer alan Lystra Antik Kenti’nin arkeolojik kazıları, geçen yıl başladı. İncil’de Aziz Pavlus’un Hıristiyanlığı yaymak için gerçekleştirdiği seyahatlerinde uğradığı kentler arasında adı geçen Lystra, Batı dünyası tarafından da ilgi görüyor. Ortaçağ ressamlarının tuvale aktardığı eserlerin kopyaları ‘Batı Dünyasında Lystra İmgesi Sergisi’ adı altında Tantavi Kültür Merkezi’nde sergilenmeye başlandı. Sergide, Aziz Pavlus ile paganlar arasında yaşananları resmeden İtalyan Rönesans sanatçısı Raphael'in eserlerinin kopyaları da bulunuyor.