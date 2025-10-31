Ortahisar Yazar Buluşmaları, Trabzon’u dört gün boyunca edebiyatla buluşturdu

Dört gün boyunca 68 yazar ve şair; söyleşiler, dinletiler ve imza buluşmalarıyla okurlarla bir araya geldi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Birbirinden değerli yazar ve şairleri Trabzon’da ağırlamak bizim için sadece bir kültür etkinliği değil, bu kentin belleğine bırakılmış kalıcı bir izdir,” dedi.

Etkinlik, Ortahisar Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında düzenlendi. Geçen yıl Hasan İzzettin Dinamo anısına yapılan buluşma, bu yıl Türk öykücülüğünün usta ismi Tomris Uyar’a adandı. “Bir öykü, çoğu kez küçük bir kırıntıyla başlar ama o kırıntı bazen bütün bir yaşamın tutamağı olur” fikri, bu yılki programın odağı oldu.

AÇILIŞ KONUŞMALARINDA CUMHURİYET VE EDEBİYAT VURGUSU

Programın sunuculuğunu şair-yazar İsmail Biçer üstlendi. Açılış bölümünde CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Prof. Dr. Emre Kongar, şair Haydar Ergülen ve Prof. Dr. Can Kakışım söz aldı. Konuşmalarda Cumhuriyet’in kültürel mirası, düşünce ve ifade özgürlüğü ile edebiyatın toplumsal tanıklık rolü öne çıktı.

DÖRT GÜNE YAYILAN SÖYLEŞİLER

Ortahisar Yazar Buluşmaları kapsamında düzenlenen panel ve söyleşilerde, Türkiye edebiyatının farklı kuşaklarından yazar ve şairler Trabzonlu okurlarla buluştu. Programda yer alan isimler arasında Müge İplikçi, Işıl Madak, Fuat Sevimay, Hülya Soyşekerci, İbrahim Dizman, İlyas Tunç, Güven Baykan, Bahtiyar Gül, Ayşe Keskin, Sezgin Kaymaz, Ömer F. Oyal, Hayati Baki, Kenan Sarıalioğlu, Kamil Erdem, Nihan Eren, Yavuz Oğhan, Cengiz Özkarabekir, Veysel Usta, Atilla Alp Bölükbaşı, İnci Aral, Serkan Türk, Banu Avar, Arzu Alkan Ateş, Ömer Turan, Ercan Yılmaz, Gülten Dayıoğlu, Melih Yıldız, Şebnem İşigüzel, Tayfun Pirselimoğlu, Melih Günaydın, Fahri Gümüştekin, Namık Somel, Mehmet Kuvvet, Gamze Güller, Neslihan Önderoğlu, Ayşe Övür, Salim Nizam, Nilay Özer, Gonca Özmen, Feyza Hepçilingirler, Süleyman Hacıbektaşoğlu, Dilek Bilge, Fatih Gezer, Orhan Bahtiyar, Gökçenur Ç. ve Mertcan Karacan yer aldı.

Oturumlarda çağdaş öykü ve roman, şiirde tanıklık, edebiyatta kadın anlatısı, kültürel hafıza, Karadeniz sözlü geleneği, gazetecilik ve anlatı, toplumsal değişim karşısında yazarın konumu gibi başlıklar tartışıldı.

“TRABZON YALNIZ İZLEYEN ŞEHİR DEĞİL, ANLATAN ŞEHİR”

Buluşmada Trabzon’un yalnızca ev sahibi değil, doğrudan anlatıcı olduğu da vurgulandı. Trabzon kökenli yazarlar, Karadeniz’in kültürel belleği, Trabzon’un sözlü hafızasının yazıya dönüşmesi ve kentin edebiyatının futbol kadar güçlü bir kimlik unsuru olduğu üzerine konuştular. Bu vurgu özellikle genç dinleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

İMZA SAATLERİNDE YOĞUN İLGİ

Etkinlikte düzenlenen imza buluşmalarında yazarlar okurlarıyla bire bir temas kurdu. Zekeriya Saka, Elif Saylam, Sabri Dilber, Ali Kemal Mutlu, Gülen Deniz, İsmail Fandaklı, Murat Ergin, Filiz Kalkışım Çolak, Fatma Babuşçu, Sema Zen, Haydar Çoruhlu, Bahriye Kefelioğlu Bektaş, Hüseyin Çevik ve Selin Bak; kitaplarını imzalayarak okurlarla bir araya geldi. İmza masalarında oluşan kuyruklar, özellikle genç okurların edebiyata gösterdiği ilgiyi somutlaştırdı.

MODERATÖRLER SAHNEYİ TAŞIDI

Programın akışında moderatörlerin katkısı dikkat çekti. Oturumların moderatörlüğünü Abdullah Ezik, Melih Yıldız, Serkan Türk, Yakup Karbuz, Mertcan Karacan, Gamze Güller, Yasemin Uzun, Büşra Tan ve Dr. Aslı Pınar Zorba Yıldız üstlendi. Moderatörler her oturumu yalnızca soru-cevap düzeyinde bırakmadı; tartışmayı derinleştiren, okurla yazarı yan yana getiren bir zemin kurdu.

“BU ŞEHİRDE EDEBİYAT KONUŞULUR”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, etkinliğin Trabzon’un kültür yaşamındaki önemini şu sözlerle değerlendirdi: “Dört gün boyunca yalnızca imza değil, düşünce paylaşıldı. Trabzon’da edebiyat konuşulur, konuşulmaya da devam edecek.”

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Özer İskender ise sürecin sahadaki koordinasyonunu üstlenen ekiplerle birlikte çalışarak lojistikten mekân düzenine kadar tüm ayrıntıların aksaksız işlemesini sağladı.

Etkinliğin hayata geçirilmesinde görev alan Düzenleme Komitesi -Melih Yıldız, Serkan Türk, Olgun Önder ve Erdal Eksert- davetlerden program akışına, konukların karşılanmasından moderasyon planına kadar tüm süreci baştan sona organize etti.

Ortahisar Belediyesi, Tomris Uyar anısına düzenlenen bu buluşmanın önümüzdeki yıllarda da büyüyerek devam edeceğini belirterek tüm konuk yazarlara, moderatörlere ve Trabzonlu okurlara teşekkür etti.

Dört günlük programın sonunda geriye sadece imzalanmış kitaplar değil, şu cümle kaldı:

“Trabzon’da edebiyat konuşulur.”