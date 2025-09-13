Oscarlı Riz Ahmed’in oynadığı aksiyon-gerilim Takip (Relay/2024) gösterime girdi: Ölüm kalım savaşı

David MacKenzie’nin yönettiği Takip (Relay/2024) 1970’lerde Amerikan sinemasının klasiklerine dönüşen Konuşma (The Conversation, Francis Ford Coppola/1974), Akbabanın Üç Günü (Three Days of the Condor, Sydney Pollack/1975) adlı aksiyon-gerilimlerin kalitesinde bir yapım. Sinemada paranoya, aksiyongerilim türü uzun bir süredir gerçekleştirilmiyordu. Yapımcı Basil Iwanyk, John Wick serisini finanse eden Thunder Road şirketinin sahibi. Senarist Justin Piasecki katmanlı, zeki, düşündürücü bir senaryo yazmış. Başroldeki anti kahraman Tom’un elinde silahlar, dövüş sanatları yerine parlak zekâsı, sınırsız hayal gücü vardır.

HESAPLAR, PLANLAR

Yalnız yaşayan genç adam çok ilginç bir geçmişe sahiptir: Kapitalist, yozlaşmış şirketlerle sorun yaşayan muhbirlere kazançlı anlaşmalar sağlama konusunda uzman, dünya çapında bir arabulucudur. Operasyonlarında hiçbir şeyi şansa bırakmaz, tüm olasılıkları hesaplar, planlar. Hem muhbirden hem de şirketten para alır (şirketten daha fazla). Bunu da operatörlerin telefon konuşmalarını, mesajlarını konuşma ve işitme engelli kişilerin kullandığı bir servis üzerinden yapar. Bu uygulamada arama, numara kaydı, konuşma kayıt edilmediği, kullanıcıların kimlikleri gizli tutulduğu için geride hiçbir kayıt kalmaz. Gizli operasyonlar için bu sistem mükemmel bir çözümdür. Bir zamanlar ofiste çalışan Tom’un geçmişine ait çok az şey biliriz.

SÜRÜKLEYİCİ, SOLUK KESİCİ

Biyoteknoloji firmasında bilim insanı olarak çalışan Sarah şirketin çok yakın zamanda piyasaya süreceği bir buğday türünün kanserojen olduğunu, ekosistemi tehlikeye soktuğunu öğrenince bunu kamuoyuna açıklamak ister. Bu gizli dosyayı ve kendini güven altına almak için dolaylı yoldan Tom’a ulaşır. Sarah’ın peşine şirketin paralı ajanları düşer. Sarah’ın bazı talimatlara uymaması yüzünden hem onun hem de Tom’un yaşamı tehlikeye girecektir. Yönetmen çok gerçekçi bir ortam yaratmıştır, New York ve New Jersey’deki gece çekimleri, Times meydanındaki kovalamaca sahneleri çok etkileyicidir.

“Toplumun dışına atılmış karakterler, marjinaller hep ilgimi çekmiştir. Sanatsal filmleri seviyorum ama yine de karmaşık, izleyiciyi cezbeden ticari filmler yapmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorum. Riz Ahmed’in birçok oyuncudan daha ilginç çağdaş bir yaklaşım sergileyeceğinden emindim. Duygu yoğunluğu dorukta, diyalogları azdı, oyunculuğunu etkileyici gözleriyle aktardı” diyor MacKenzie.

Filmin bunaltıcı, koyu renklerden oluşan atmosferi gerilimi daha da artırıyor. Riz Ahmed, Lily James, Sam Worthington, Willa Fitzgerald, Eisa Davis, Matthew Maher’in oynadığı Takip sürükleyici, soluk kesici, şaşırtıcı bir kovalamaca, klasik paranoya-gerilimlere saygıda bulunuyor. David MacKenzie, Hell or High Water, Outlaw King, Takip’ten sonra Londra’da Aaron Taylor Johnson, Thomas Jane, Sam Worthington’la aksiyon gerilim Fuze’u (2026) daha yeni bitirdi.