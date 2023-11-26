Oxford Üniversitesi profesörü kayıp şehir Nikomedia'yı anlattı

Yayınlanma: 26.11.2023 - 15:55

Güncelleme: 26.11.2023 - 16:02

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen "Nikomedia: Roma İmparatorluk Başkentinden Türk Endüstri Başkentine" konulu konferansta, Oxford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk, Nikomedia'nın arkeolojik potansiyeli hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Konferansa katılan diğer konuşmacılar, İzmit'in tarihine ve mimarisine dair bilgileri paylaştılar.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentlerinin tarihine duydukları saygı ve sorumlulukla 2019 yılından bu yana Nikomedia'nın tarihi dokusunu ortaya çıkarmak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk ise Nikomedia'nın endüstri kentinin altında bulunması nedeniyle sistematik kazıların imkansız hale geldiğini ifade etti. Ağtürk, yüzey araştırmalarının önemine vurgu yaparak, Nikomedia'nın antik çağlardan günümüze uzanan stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Şirin, Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e kadar olan İzmit tarihini ele aldığı söyleşisinde, şehrin Osmanlı hakimiyetine geçmesiyle mimarisinde önemli değişikliklerin yaşandığını aktardı. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan ise İzmit'in tarihi mahallelerinin zamanla yok olma sürecine dikkat çekti.

Program, İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ve plaket takdimleri ile sona erdi. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirerek kenti tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.