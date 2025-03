'Oyun, bir Cumhuriyet nefesi'

Yayınlanma: 28.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.03.2025 - 04:00

Her yıl olduğu gibi dün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde bazı tiyatrolar perdelerini ücretsiz açtı. Ülkemizde son yaşanan olayların etkisi tiyatroyu da etkiledi ama bir çok oyuncunun dediği gibi tiyatro iyi gelir insana, umudu yeşertir, ayna tutar bizlere. Tiyatro sanatçıları dün sahnede kutladıkları Dünya Tiyatro Günü için gazetemize açıklamalarda bulundu.

‘SANAT HER ZAMAN UMUT VERİR’

NEDİM SABAN

27 Mart tabii bizim bir bayram coşkumuz ve yıllarca perdelerimizin ücretsiz açıldığı günlerdi. Daha sonra belediyelerin desteğiyle perdeler ücretsiz açıldı. Çünkü aslında şöyle düşünülüyor yani tiyatroya gidemeyen seyirci de o gün Tiyatrolar Günü’nde ücretsiz olarak tiyatrolardan yararlanabilsin. Fakat bu yıl hem bayram nedeniyle hem de tabii yaşanan son kaygı verici olaylar nedeniyle bir sürü festivalin iptal edildiğini 27 Mart oyunlarının ertelendiğini duyuyoruz. Sanat tabii her zaman umut verdiği için perdesini açık tutmalı. Tiyatro her zaman umut aşılar, her zaman birliktelik aşılar ve dünyanın en güzel şeyi, bir salonda aynı duyguları başkalarıyla yaşayabilmektir. Maalesef son dönemlerdeki bu global kapitalizmle beraber insanlar aynı duyguları yaşayamıyorlar aynı zamanlarda. Onun için bu cep telefonu kullanımı çok yoğun tiyatroda. Çünkü başka dünyalara yolculuk etmek istiyorlar. Aynı dünyada kalmak ve ne bileyim 200 kişiyle 300 kişiyle aynı duyguyu yaşamak istemiyorlar. Ama bu da bence iyi oyunlarla geçecek. Ben üretimin, oyun sayısıyla ölçülmediği yani bu yıl 500 oyun çıktı, çok üretildi değil, üretimin kaliteli işlerle, moral veren moralle yapılmış, kotarılmış, emek harcamış işlerle ayakta durabileceğine, hızlanacağına inanmak istiyorum. Bu 27 Mart’la ilgili evet, çok buruk bir bayram. Perdelerin belki yüzde 90’ı açılamayacak. Açılanlar da ücretsiz açılamayacak. Kamu desteği azaldığı için. Ancak bugünleri hep beraber aşacağız diye düşünüyorum. Bir de en önemlisi biz bu sene turnelerde de şunu yaşadık. Ekonomik kriz nedeniyle her şeyin çok pahalanması, otellerin, yatacak yerlerin pahalanması nedeniyle Anadolu turneleri de sekteye uğruyor. En önemlisi Anadolu’da da bu bayram var ve meslektaşlarımızı da cesaretle Anadolu’ya gitmeye de yönlendireceğiz. Umarım bu son benzin zamları, ki o da bayramdan bir gün önce devreye girecek, onlar da bizim çok belimizi bükmez ve biz sezonumuzu en iyi şekilde kapatırız. Nedense bu mart ayları son dönemlerde hep seçimler, referandumların olduğu aylar oldu. Dünya Tiyatro Günü’müz kutlu olsun.

KARANLIK AYDINLANIR!

AYŞEGÜL İŞSEVER

Tiyatro, bir milletin aynaya bakma cesaretidir. Her sahne, toplumun nabzını tutan bir kalp gibi atar. Biz oyuncular, her perdede insan ruhuna dokunmayı görev biliriz. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanat, toplum için bir ihtiyaçtır” sözüyle büyüdük. O yüzden her oyun, bir Cumhuriyet nefesidir bizim için. İstanbul Şehir Tiyatroları, bu mirası gururla taşır. Sahne ışıkları yandığında, karanlık biraz daha aydınlanır. Emek veren tüm sanatçıların, kalbini açan tüm seyircilerin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutluyorum.

DÜNYAYA AYNA TUTMAK

BAHTİYAR ENGİN

Tiyatro bir sanat dalı olmakla beraber, aynı zamanda toplumun sorunlarını herkesin eşitlendiği bir ortamda ele alıp tartışabilme yöntemidir. Estetik, özgün ve özgür olma koşuluyla her konuyu işleyebilmelidir. O nedenle hem politik hem de bir düşünme ve çözüm üretme ortamıdır. W. Shakespeare der ki: “Doğduğu gün de bugün de tiyatronun asıl amacı nedir? Dünyaya bir ayna tutmaktır. İyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini gösterip çağımızın ne olup ne olmadığını ortaya koymaktır.”