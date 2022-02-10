Oyuncu Armağan Zengin'e Azerbaycan'dan ödül
Oyuncu Armağan Zengin, Azerbaycan Devleti tarafından verilen The First Ödülleri’nde, geçen yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.
Dolunay dizisinde Burak, İkisini De Sevdim dizisinde Mert rolü ile dikkat çeken tiyatro ve dizi oyuncusu Armağan Zengin, Azerbaycan Devleti tarafından verilen The First Ödülleri’nde, geçen yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Azerbaycan’da da önemli bir izleyici kitlesine sahip olan Zengin, ödülünü Azeri Şair ve Yazar Xeyal Rıza’nın elinden aldı.
“YENİ PROJELER YAKINDA”
Yakın zamanda yeni projelerle izleyicinin karşısına çıkacağının müjdesini veren İzmir Karşıyakalı oyuncu Armağan Zengin “Türkiye’de beğeni kazanan bir dizinin, sevilen bir oyuncusu olarak kardeş ülke Azerbaycan’da da değer görmek, ödüle layık bulunmak eşsiz bir mutluluk. Bu moral ve motivasyonla daha güzel işlere imza atacağıma inanıyorum. Çok yakın zamanda, ulusal ve uluslararası alanda yeni projelerle izleyicinin karşısında olacağım” dedi.
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