Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 01:56

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 02:24

Türk televizyonlarında yer alan birçok yapımda yer alan usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi.

Son olarak Leyla ile Mecnun dizisindeki 'Ak sakallı dede' rolüyle hafızalarda yer eden Engür'ün ölüm haberini aynı dizide rol aldıkları ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt sosyal medya hesabından "Köksal abimizi kaybettik, başımız sağ olsun" notuyla duyurdu. Ardından Bozkurt, "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun." notuyla Köksal'ın ölüm nedenini paylaştı.

Engür, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi birçok tiyatroda rol aldı.

Tiyatroyla sınırlı kalmayan oyuncu, sinema ve dizi filmlerde de yer alıyordu. Birçok yapımda seslendirme de yapan Engür, Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams’ın yanı sıra Susam Sokağı'ndaki Büdü karakterini, Red Kit çizgi filminde Red Kit’i ve SüngerBob KareŞort çizgi dizisinde Squitward'ü seslendirdi.

Afife Tiyatro Ödülleri'nde 1999'da "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", 2002'de ise "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" seçilen sanatçı, 2005'te 16. Ankara Film Festivali'nde "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.