Oyuncu Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Oyuncu Nihal Yalçın, Altın Portakal ödül töreninde Tamer Karadağlı ile yaşadığı olay ile Türkiye gündemine oturdu. Peki, oyuncu Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı, kaç ödül aldı?
Oyuncu Nihal Yalçın 29 Mart 1981’de İstanbul’da dünyaya geldi. 2005 yılından bu yana birçok büyük projede yer alan Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda oyunculuk bölümünü tamamladı.
Kariyerine 2005’te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filminde canlandırdığı Bacı Zeyno karakteri ile başlayan Yalçın, Ay Lav Yu filmindeki Rukiye ve Avrupa Yakası’ndaki Meryem karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Oyuncu ayrıca Kurtuluş Son Durak, Yalan Dünya, Berlin Kaplanı, Araf, Beş Kardeş, Yol Ayrımı ve İstanbullu Gelin gibi projelerde de oynadı.
17. Sadri Alışık Ödülleri’nde Kurtuluş Son Durak dizisindeki karakteri ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 19. Altın Koza’da ve 45. Sinema Yazarları Derneği’nde de aynı ödülü alan Yalçın, 20. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ise Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu seçildi.
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