'Oyunun Oyunu' prömiyerini yaptı

Michael Frayn imzalı “Oyunun Oyunu”, önceki akşam Maximum Uniq Hall’da gerçekleşen prömiyerini yaptı. Başrollerinde usta isimler Salih Kalyon, Günay Karacaoğlu ve Sermiyan Midyat’ın yer aldığı yapım, sahne arkasındaki karmaşayı mizahla harmanlıyor.

Ali Gökmen Altuğ’un rejisiyle sahneye taşınan ve DK Yapım & Good Directions Entertainment imzası taşıyan oyun; Barış Dinçel'in dekoru, Gamze Kuş'un kostümleri ve Kemal Yiğitcan’ın ışık tasarımıyla bir "komedi şöleni" sundu.

Tiyatro dünyasının duayenleri Haldun Dormen ve Göksel Kortay başta olmak üzere, Somer Sivrioğlu, Burak Hakkı, Yüsra Geyik ve Ferit Aktuğ gibi sanat ve televizyon dünyasından birçok ünlü isim de prömiyer gecesine katıldı.

İŞTE TAKVİM

İstanbul temsilleri:

* 16 Kasım Pazar, 16.00 – Caddebostan Kültür Merkezi (Büyük Salon)

* 16 Kasım Pazar, 20.30 – Caddebostan Kültür Merkezi (Büyük Salon)

* 02 Aralık Salı, 20.30 – Mall of İstanbul MOİ Sahne

* 22 Aralık Pazartesi, 20.30 – Maximum Uniq Hall

Turne Takvimi:

* 27 Kasım Perşembe, 20.00 – Eskişehir

* 28 Kasım Cuma, 20.00 – MEB Şura Salonu, Ankara

* 29 Kasım Cumartesi, 20.00 – MEB Şura Salonu, Antalya

* 05 Aralık Cuma, 20.00 – Çorlu