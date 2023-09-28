Özbekistan'dan Tuba Ayşe Özgür'e büyük ilgi: 'Benim Kalbim Dikdörtgen' yolda!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 21:38

Güncelleme: 28.09.2023 - 21:38

Tuba Ayşe Özgür, yazdığı iki romanla edebiyat dünyasında adından söz ettiriyor. İlk romanı "Büyü Bozumu" büyük ilgi gördükten sonra yazar, ikinci romanı "Benim Kalbim Dikdörtgen" ile okuyucularının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yazarın romanı, Özbekistan'da Özbekçe olarak yayımlanacak.

Tuba Ayşe Özgür, Eyobi Yayınları tarafından yayımlanan romanlarıyla okuyucuların beğenisini kazandı. İlk kitabına gösterilen ilginin ardından ikinci romanına olan ilginin de yoğun olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. "Büyü Bozumu", iç içe geçen hikayeleri farklı bir üslupla anlatan ve ana karakteri "Yaz" ile tanıştıran duygusal bir roman olarak öne çıkıyor.

Yazarın ikinci kitabı olan "Benim Kalbim Dikdörtgen" ise üslubu ve anlatım tekniği ile okuyucularını şaşırtıyor. Özgür, romanlarında farklı anlatım teknikleri kullanarak okuyucularını sıradışı deneyimlere davet ediyor:

"Bu romanımda biraz absürt, biraz teatral ve biraz da öteki gözüyle yaklaştım olaylara. Karakteri âdeta kanlı canlı, okuyanın karşısında bulacak biri gibi hayal ettim. Böylelikle okura film sahnesinde hareket ediyormuş hissi yaşatmaya çalıştım. İlk baskıda yayıncıların ilgisini çeken Benim Kalbim Dikdörtgen'e Özbekistan'dan çeviri ve baskı teklifi gelmesi beni çok mutlu ederken hayal ettiğim tekniği ve anlatımı yakaladığımı düşünüyorum. Henüz yolun başında hissettiğim edebiyat yolculuğumda kitaplarımın aldığı yorum ve çeviri haberi beni gururlandırdı. Kitabımın Özbekistan’daki çevirisinin ardından raflarda olması, Türk edebiyatının birçok kültürde ne kadar değerli olduğunu gösteriyor."

