Özcan Alper'in ödüllü son filmi 'Karanlık Gece'

Yayınlanma: 23.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 23.04.2023 - 04:00

SİNEMA

Alper'in ödüllü filmi 'Karanlık Gece', 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Senaryo Ödülleri'ni kazanmıştı. Başrollerinde Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu, Taner Birsel, Pınar Deniz ve Sibel Kekilli'nin yer aldığı 'Karanlık Gece', İshak adlı karakterin toplumsal bir olayın içinde vicdanıyla nasıl başa çıktığını anlatıyor. Türkiye-Fransa-Almanya ortak yapımı olan filmde, İshak'ın öyküsü işlenirken Anadolu'nun doğal güzellikleri de izleyicilere sunuluyor. Film, suç ve gerilim türünde bir yapım olarak dikkat çekiyor. 'Karanlık Gece'nin senaryosunu ise Murat Uyurkulak ile birlikte yazdı. Görüntü yönetmenliğini ise Y. Roy Imer üstlendi. Filmin fragmanı yayınlandığından beri sinemaseverlerin merakını artırdığı 'Karanlık Gece', 28 Nisan Cuma günü vizyona girecek. Filmin hem Türkiye'de hem de dünya genelindeki sinema tutkunlarının ilgisini çekeceği bekleniyor.

TİYATRO

Mevzu Tiyatro "Katil Kim?"

İzmir'de Mozart PSM Sahnesi'nde, sosyal statüsü farklı beş kişinin kaçırılması ve bir odada tutulması sonucu yaşanan trajikomik olayları konu alan "Katil Kim?" isimli oyun, 29 Nisan tarihinde saat 20.30'da seyirciyle buluşacak. Gizem Gisten Kaplan tarafından yazılan ve Özgür Aytar tarafından sahneye konulan oyun, milletvekili, hâkim, polis, müteahhit ve esnaf gibi farklı sosyal statüdeki insanların bir arada hayatta kalma mücadelesi vermesini anlatıyor. Zaman geçtikçe, karakterler arasındaki statü çatışmaları azalırken, "Katil Kim?" sorusu da gerginliği artırıyor. Akın Aker, Alper Varan, Kıvanç Timer, Özgür Aytar ve Çetin Çelik gibi başarılı oyuncuların yer aldığı oyun, izleyicilere eğlenceli ve düşündürücü bir deneyim sunmayı hedefliyor.

İmalathane Sanat "Kelepçe Kullanma Kılavuzu"

"Kelepçe Kullanma Kılavuzu", Hüseyin Avni Danyal ve Başak Daşman'ın başrolde olduğu, gerilim dolu bir sorgu sahnesine odaklanan bir oyun. İllüzyonist bir kadın ve bir polis arasındaki zeki diyalogları ve sihirli atmosferiyle dikkat çeken oyunda, güç dengeleri sürekli değişiyor ve izleyicileri meraklandırarak ilerliyor. Seyircilere farklı bir tiyatro deneyimi sunan oyun, başarılı oyunculuklarıyla unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Oyun, 27 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) Bilkent Center'da sahnelenecektir.

Düşkapanı Sanat Merkezi "Düşlerim Tiyatro"

"Düşlerim Tiyatro" adlı oyun, sevdiği işi yapmak için uğraşan bir tiyatrocu karakterinin yaşadığı çatışmayı konu alıyor. İdealleriyle gerçekleri arasında sıkışıp kalan tiyatrocu, karşılaştığı cazip bir teklifle hayalleriyle gerçekleri arasında seçim yapmak zorunda kalır. Pantomim, illüzyon, şiir ve müziği bir arada kullanarak "Hayaller mi hayatlar mı?" sorusunu sorgulayan oyuncu, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. 25 Nisan Salı, 20:00'de Düşkapanı Sanat Merkezi/Necdet Ersan Sahnesi'nde sahnelenecek olan oyun, Evren Ersan'ın yazıp yönettiği ve oyunculuğunu da üstlendiği bir yapımdır.

İstanbul DT “Rumuz Goncagül”

Rumuz Goncagül, 70'li yılların sonlarında Türkiye'deki değişen sosyal ve ekonomik yapının etkisi altında kalmış kadınların yaşadıklarını anlatan bir müzikli oyundur. İstanbul'un tarihi semtlerinden birinde yaşayan İnsaf Hanım, kocasından kalan emekli maaşı ile geçinmek zorundadır. Kendi kiracısı olduğu evin bir odasını Sıtkı'ya kiralar. Ancak geçim sıkıntısı ve toplumsal baskılar nedeniyle sıkışan İnsaf Hanım, kızı Gülsün'ün bir evi, bir güvencesi ve bir yuvası olması için "Goncagül" rumuzu ile gazete ilanı verir. İlana gelen iki yüz altmış bir mektup ile olaylar karmaşık bir hal alır. Sıtkı, İnsaf Hanım'a yardım eder ve taliplerle görüşür. Ancak Gülsün, gizlice sevdiği Sıtkı'nın aşkından habersizdir. Taliplerin tek derdi çıkar olduğu anlaşılınca Gülsün, umutsuzluğa düşer. Ancak sevgisine tutunur ve mutlu oldukları sırada beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar. Oyun, kadınların sıkışmışlığını ve zorlu hayat mücadelesini anlatırken, Timur Selçuk'un müzikleriyle de güçlü bir duygusal atmosfer oluşturur. Oktay Arayıcı’nın yazdığı, Zafer Algöz’ün sahneye koyduğu oyun 25,26,27,28,29 Nisan tarihlerinde, saat 20.00’de, Mecidiyeköy Büyük Sahnesi’nde izlenebilir.





KONSER

CSO Ada Ankara Mavi Salon “Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent Sezon Konserleri”

Başkent Üniversitesi'nin düzenlediği Orkestra Akademik Başkent Sezon Konserleri'nin altıncı etkinliği, genç yetenek Deniz Erdinç'in yönetiminde gerçekleşecek. Başarılı çellist Serdar Mamaç, OAB'ye eşlik edecek ve programda Dvorak'ın nadir seslendirilen Noktürn'ü, Stamitz çello konçertosu ve Çaykovski'nin büyüleyici serenadı yer alacak. Albümleri ve ödülleri bulunan, aynı zamanda Buffet Crampon'un resmi sanatçısı olan Ecesu Sertesen ise OAB'nin konuğu olarak sahne alacak. Sertesen, başarılı şef Hasan Tura'nın klarinet konçertosunu seslendirecek ve onun yönetiminde olacak. Programda ayrıca Yalçın Tura ve Hasan Uçarsu'nun eserleri de yer alacak. Etkinlik, 27 Nisan 2023 tarihinde saat 20.00'da CSO Ada Ankara Mavi Salon'da gerçekleşecek.

CSO Ada Ankara Ana Salon “Wigmore Solistleri”

Londra'daki ünlü konser salonu Wigmore Hall'un yöneticisi John Gilhooly ve ünlü klarinet sanatçısı Michael Collins tarafından kurulan ve ismini salonundan alan Wigmore Hall Solistleri topluluğu, CSO Ada Ankara'da muhteşem bir programla yeniden sahne alacak. İngiltere'nin önde gelen klarinet virtüözlerinden Michael Collins'in yönetmenliğinde konserler veren Wigmore Solistleri, oda müziği dünyasında yeni bir soluk, yeni bir ses. Bu konserde, çeşitli ünlü besteciler tarafından yazılan yedililerle birlikte İsveçli Franz Berwald ve Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın eserlerini de dinleyicilerle buluşturacaklar. Klarinet, fagot, korno, keman, viyola, çello ve kontrbas yedilisi için bestelenen eserler, dinleyicilere renkli ve keyifli bir oda müziği şöleni sunacak. Konserde, Johannes Brahms'ın derin ve huşu verici eseri de yer alacak. Bu eser, Brahms'ın klarinetçi arkadaşı Richard Mühlfeld'e adadığı klarinet, çello ve piyano için yazılmış bir eserdir ve bestecinin romantik rüzgarlarını Ankara'ya taşıyacak. Konser, 29 Nisan Cumartesi günü, saat 20.00'de CSO Ada Ankara, Ana Salon'da





OPERA VE BALE

Samsun DOB "Rigoletto"

Giuseppe Verdi'nin bestesiyle ünlü olan "Rigoletto", kambur bir saray soytarısının hayatta tek varlığı olan kızı Gilda'nın Mantua Dükü'ne aşık olmasıyla başlar. Dük, Gilda'ya sahip olmak için her yolu dener. Ancak Rigoletto, kızının bu adamla birlikte olmasına izin vermeyecektir. Babasının öç almak için planlar yaptığı bir sırada, Gilda sevgilisi olan Dük'ün hayatını kurtarmak için kendisini feda eder. Sonunda Rigoletto, kızını kaybeder ve acısıyla kalır. Bu eser, Verdi'nin opera dünyasındaki en başarılı eserlerinden biridir ve müzikal açıdan oldukça zengin ve etkileyicidir. "Rigoletto" 29 Nisan Cumartesi, Samsun/Aydın Gün Salonu’nda, saat 20.00’de izlenebilir.





SERGİ

Cumhuriyet Kültür Merkezi

Zafer Gençaydın

Zafer Gençaydın'ın sanatı, kişisel bir dilin güçlü bir şekilde ifadesi ve yaşama dinamik bir bakış açısıdır. Sanatçının eserleri, izleyicilere iç dünyalarını keşfetme ve dünyaya daha derin bir bakış açısı kazanma fırsatı sunar. Ressam Gençaydın'ın sergisi Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de 27 Nisan’a dek ziyaret edilebilecek.





Çağdaş Sanatlar Merkezi

Murat Çelik "Objem Beni Tehdit Ediyor"

2017 yılında kaybettiğimiz ressam Murat Çelik’in retrospektif sergisi, 5-30 Mayıs 2023 tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor. Sergide sanatçının 70’e yakın eseri yer alacak, serginin sorumluluğunu Hangar Sanat Oluşumu üstlenmektedir. Murat Çelik, sanatçı olarak temel disiplini resim olmakla birlikte, fotoğraf, enstalasyon gibi alanlarda da işler üretti. Sanatçı konularını, kendi kişisel miti üzerinden genellikle sistem dışına itilmiş, ötekileştirilmiş bireyin ruhsal gelgitlerini kent, nesne üzerinden metaforik imgelerle eserlerine yansıtmıştır.





FESTİVAL

Devlet Tiyatroları Ankara, 18. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali 25 Nisan 2023 - 30 Nisan 2023

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Ankara Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 18. "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali", 25 Nisan Salı günü başlıyor. Bu yıl festivalde; İspanya, Polonya, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İtalya, Finlandiya, Hollanda'nın oyunları ve Devlet Tiyatrolarının altı oyunu ile 5 gün süresince küçük sanatseverler ağırlanacak. Festival, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na tiyatro sanatı ile katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor. Açılış töreni, 25 Nisan Salı günü saat 12.00'de "Küçük Hanımlar ve Küçük Beylerin" Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak ve Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesinde Arı Okulları Bandosu'nun gösterisiyle devam edecek. Festival boyunca çocuk oyunları, atölye çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, meslek tanıtımı ve oyuncu söyleşileri gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Depremin çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla festival boyunca, depremden etkilenen çocuklara tüm temsillerde ve atölye çalışmalarında birer koltuk ayrılacak. Ayrıca tüm sahnelerde yer alan oyuncak kumbaralarla "Çocukların Çocuklara Armağanı" adı altında bir yardımlaşma seferberliği de gerçekleştirilecek. Detaylı bilgiye www.devtiyatro.gov.tr adresinden ulaşılabilir.