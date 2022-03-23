Özge Ertal’dan çürüyen sisteme...
Özge Ertal, ikinci teklisi ''Düşüyoruz''u dinleyicileriyle buluşturdu.
İlk teklisi ''Çocuk''u Olta Dayanışma çatısı altında, dayanışma müzisyenleri ve Peyk grubunun solisti İrfan Alış'ın katkısıyla yayımlayan Özge Ertal, ikinci teklisi ''Düşüyoruz''u dinleyicileriyle buluşturdu.
Yine söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenleme, miks ve mastering süreçlerini Yasin Balmuk üstlendi.
Ertal, şarkının hikâyesini;“Çürüyen bir sistem günbegün üzerimize çökerken, bundan kaçmaya çalışıp, her defasında düşüp altüst olsak da ‘ayağa kalkmayı’ öğrenmek zorunda olduğumuzu hatırlamak, hatırlatmak için 5 yıl kadar önce yazmıştım” sözleriyle anlatıyor.
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