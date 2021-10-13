Öznur Oğraş Çolak’a ‘Yılın Sanat Haberciliği Ödülü’

13 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Tiyatro Gazetesi Uluslararası 7. Anadolu Tiyatro Ödülleri, Su Gösteri Sanatları Sahnesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Tören kapsamında Su Gösteri Sanatları Sahnesi’nde ilk sözler ise “Perdeler Kapanmasın!” oldu. Birbirinden değerli sanatçılar ve akademisyenlerin bir araya geldiği ödül töreninde, sanatın, özelde tiyatro sanatının toplumda nasıl bir nefes olduğunun altı çizildi.

‘SANATA İHTİYACIMIZ VAR’

Gazetemiz editörlerinden Öznur Oğraş Çolak “Yılın Sanat Haberciliği Ödülü”ne değer görüldü. Ödülünü Nurhan Uslu’dan alan Çolak, “Anadolu ödülleri iyi ki var, ülke olarak sanat için yapılan her şeye çok ihtiyacımız var. Beni bu ödüle değer gören Tiyatro gazetesi’ne ve tüm seçici kurul üyelerine çok teşekkür ederim. Onur duydum” dedi.

YÜKSEL’E ‘ONUR ÖDÜLÜ’

Onur Ödülü’ne değer bulunan gazetemiz yazarlarından Ayşegül Yüksel, törene katılamadı. Yüksel adına ödülü Serkan Fırtına aldı. Ayrıca törende, Türk Tabipleri Birliği’ne Özel Onur Ödülü Verildi. Ödül, TTB Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Çiğdem Arslan’a sunuldu.

Uluslararası bir kimliğe sahip bulunan Anadolu Tiyatro Ödülleri Töreni’ne İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Av. Doğan Şubaşı, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Aydın/Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tiyatro ve sinema sanatçısı Berna Laçin, yönetmen, tiyatro ve sinema sanatçısı Tamer Levent, tiyatro oyuncusu Dilek Türker, Metin Zakoğlu, Gazeteci Metin Uca, OYÇED Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği Başkanı Nazif Uslu ve birçok konuk, tiyatro emekçilerine ödüllerini sundu. Bununla birlikte, ödül töreni kapsamında Anadolu’nun farklı illerinde tiyatro yapan sanat emekçileri İstanbul’da ağırlandı.

‘ANA’DOLU ÖDÜLÜ’

Uluslararası 7. Anadolu Tiyatro Ödülleri “Ana’dolu Ödülü”nün sahibi bu yıl Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Dilek Türker oldu. Ödülünü, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan’ın elinden alan Dilek Türker, “Böylesine anlamlı bir ödüle layık görülmekten dolayı mutluluk duydum ve tiyatrodan asla vazgeçmeyiceğiz” dedi. Moldova, Ukrayna, Almanya, Kazakistan, Azerbaycan, KKTC, Kabardino-Balkar, Tataristan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu tiyatro sanatçıları da ödüllerini almak üzere törene katıldı.