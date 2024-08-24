Pakistan Büyükelçiliği'nden 'Mango tadımı etkinliği'

Pakistan Büyükelçiliği ve CarrefourSA işbirliğinde mango tadımı etkinliği düzenlendi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 24.08.2024 - 13:49
Pakistan Büyükelçiliği'nden 'Mango tadımı etkinliği'
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Pakistan Büyükelçiliği ve CarrefourSA, dün Ankara'da bir mango tadımı etkinliği düzenledi.Türk tüketicilerini Pakistan mangoları ile tanıştırmayı amaçlayan etkinlik, yurttaşların da ilgisini çekti.

Katılımcılardan etkinlikle ilgili olumlu geri bildirim alındığını belirten elçilik, gelecekte de benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceğini açıkladı.

 

 


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