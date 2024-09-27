Pakistanlı şarkıcı Sanam Marvi, Konya'da sahne aldı

Yayınlanma: 27.09.2024 - 14:45

Güncelleme: 27.09.2024 - 14:45

Sufizm'in kültürel mirasını yansıtmayı hedefleyen Uluslararası Mistik Müzik Festivali, Konya'da gerçekleştirildi. Bu sene Pakistanlı Sufi şarkıcı Sanam Marvi'nin de katıldığı festivale; Pakistan'ın Türkiye Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Shaiq Ahmed Bhutto, Konya Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Ercan Uslu ve çok sayıda müziksever katıldı. Festivalde konuşan Bhutto, Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yüzyıllar öncesine dayandığını ve ortak dini, kültürel, dilsel ve manevi mirasa gömülü olduğunu belirtti.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Pakistan Büyükelçiliği'nin Konya Belediyesi ile işbirliği yaparak Pakistan ve Türkiye'nin ortak mirasını yansıtan kültürel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğini aktardı. Marvi ise böylesine önemli bir yerde sahne alma fırsatı için minnettar olduğunu ifade ederek, "Rumi'nin şehri Konya'da şarkı söylemek derin bir onur. Müziğimin başkalarına Sufi öğretilerinin güzelliğini ve evrensel sevgi ve birlik mesajını keşfetmeleri için ilham vermesini umuyorum" diye konuştu.