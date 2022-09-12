Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde 2 bin pul sergileniyor
Bursa'nın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi ve PTT iş birliğiyle 2 bin puldan oluşan sergi açıldı.
"Bursa'nın Kurtuluşunun 100. Yılı Pul Sergisi"nin açılışı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirildi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, programda, tarih ve kültür şehri Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Dündar, açıldığı günden bu yana 571 sergiye ev sahipliği yapan müzede anlamlı bir etkinlik daha gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"PTT iş birliğinde düzenlenen pul sergimiz, 20 pano ve 320 föyden oluşuyor. İçeriğinde 'Milli Mücadele, Kültür Varlıkları, Atatürk Pulları' bulunan 2 bini aşkın pul ile filatelik materyalin yer aldığı serginin, milli şuur bilinci ve farkındalığımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda eski iletişim sistemini hatırlamanın keyifli olacağına inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum."
Bursa PTT Başmüdür Vekili Çiğdem Çakır da sergiyi herkesin görmesi gerektiğini ifade etti. Çakır, "Sergiye, PTT Pul Müzesi'nde muhafaza edilen birbirinden değerli pullarla katkı sunmaya çalıştık. Bu vesileyle Milli Mücadele ruhunu bir kez daha yaşadık" dedi.
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