“Paranoya”nın İlk Fragmanı Yayında

Yayınlanma: 09.09.2024 - 16:22

Güncelleme: 09.09.2024 - 16:23

Türk sinemasının bu yıl en çok merak uyandıran yapımlarından Paranoya, nihayet ilk fragmanıyla karşımızda. Başrollerinde Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak’ın yer aldığı bu cesur film, izleyiciyi karanlık, absürt ve trajikomik bir dünyanın içine sürüklüyor. 22 Kasım’da beyaz perdeyle buluşacak olan Paranoya, izleyiciyi bir gazetecinin zihin labirentlerinde dolaştırırken, insan ruhunun derinliklerine iniyor.

Fragman, güçlü atmosferi ve titizlikle işlenmiş hikâyesiyle dikkat çekiyor. Paranoya, sadece bir bireyin zihinsel saplantılarını değil, aynı zamanda toplumsal hafızamızda iz bırakmış olayları da gözler önüne seriyor. Ana karakter Muntazam Durmaz (Onur Buldu), üniversite yıllarında yazdığı bir şiir nedeniyle hapse atılmış bir gazeteci. Hapiste geçirdiği yıllar boyunca, hem kişisel hem de toplumsal travmalarla yüzleşmiş, babasının cenazesine katılamamış ve bu kayıptan doğan paranoya, onu hayatının akışını değiştiren bir girdaba sürüklemiştir. Fragmanın verdiği ipuçlarıyla, Durmaz’ın bu paranoyanın pençesinde sürüklenişine tanık olurken, filmin izleyicilere sunduğu psikolojik derinlik de kendini hissettiriyor.

Paranoya, yalnızca karakterlerin iç dünyalarını değil, Türkiye’nin toplumsal ve siyasal yapısını da incelikle işleyen bir yapım. Cengiz Özkarabekir’in yönetmen koltuğunda oturduğu film, geçmişle bugünü ustaca harmanlıyor, izleyiciyi bir yandan bireysel bir trajediyle diğer yandan toplumsal bir aynayla yüzleştiriyor.

Dev oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken filmde, Onur Buldu’nun yanı sıra Ege Kökenli ve Bülent Şakrak, başrolleri paylaşıyor. Füsun Demirel, Hüseyin Avni Danyal, Cihat Tamer gibi usta oyuncular da bu zengin kadroyu destekliyor. Her biri kendi alanında derinlemesine işlenmiş karakterleriyle, filmin dünyasına katkıda bulunan bu oyuncular, izleyiciyi çarpıcı bir anlatının içine çekiyor.

Yaklaşık iki ayda tamamlanan Paranoya, Kubilay Zerener’in kaleme aldığı senaryosuyla da adından söz ettiriyor. Zerener’in derinlikli ve katmanlı anlatısı, Ahmet Ümit ve Dr. Samuray Özdemir’in senaryo danışmanlığıyla şekillenmiş. Yönetmen Özkarabekir’in öyküsü üzerine kurulan film, sinematografik dili ve anlatım tarzıyla yılın en çarpıcı yapımlarından biri olacağını şimdiden müjdeliyor.

Sinemaseverler, 22 Kasım’da vizyona girecek olan Paranoya ile unutulmaz bir sinema deneyimine hazırlanıyor.